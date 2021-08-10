Theo Sina, khu vực xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc là điểm nóng tai nạn giao thông giữa xe của người đi đường và lạc đà ở Alxa, Nội Mông. Tại hiện trường chiếc xe chở nữ diễn viên biến dạng. Song song đó, cảnh sát cũng đã giăng dây phong tỏa, chặn người không phận sự đi vào khu vực và cấm quay phim, chụp ảnh.

"Có khá nhiều vụ tai nạn từng xảy ra ở đây, nhưng đây là vụ nghiêm trọng nhất. Tài xế luôn được cảnh báo phải giảm tốc độ khi đi qua đây cả ngày lẫn đêm vì thường xuyên xảy ra tình trạng lạc đà đi lại trên đường. Nhìn cảnh tang tóc trước mắt, tôi nghĩ xe của cô Vu đã chạy quá tốc độ". Người này nói thêm.

Một nhân chứng cho hay: "Hiện trường ban đầu thật sự kinh khủng. Lúc xảy ra tai nạn tiếng va chạm rất lớn. Khi tôi chạy đến đã thấy lạc đà bị cuốn vào gầm xe, các nạn nhân bất tỉnh".

Vụ việc xảy ra vào lúc 3h30 sáng 9/8 khiến nữ diễn viên Thủy hử chết tại chỗ, 3 người còn lại, bao gồm tài xế bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Được biết, Trương Học Tùng, chồng Vu Nguyệt Tiên, đã cùng hai người em ruột của Vu Nguyệt Tiên bay đến Nội Mông để nhận thi thể nữ diễn viên.

Vu Anh Kiệt cho biết: "Gia đình bàng hoàng khi hay tin chị Nguyệt Tiên qua đời. Mẹ chúng tôi đã 80 tuổi, vì vậy không ai dám nói với bà vụ việc đau lòng. Đến giờ bà vẫn nghĩ chị gái tôi đi quay phim, còn anh Tùng đến thăm nom vợ".

Nữ diễn viên trong tác phẩm từng đóng - Ảnh: Internet

Vu Nguyệt Tiên sinh năm 1971. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương. Ngoài ra, cô còn là diễn viên truyền hình. Nữ diễn viên đóng phim từ năm 1994 và góp mặt trong các tác phẩm kinh điển như: "Thư kiếm ân cừu lục" 1994, "Tây du ký hậu truyện",... Đặc biệt, vai Kim Thúy Liên trong phim Thủy Hử phiên bản năm 1998 của nữ diễn viên để lại những ấn tượng cho nhiều khán giả.

Vai diễn thành công nhất của Vu Nguyệt Tiên là trong phim Love Stories in the Countryside giúp cô thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Hoa Đỉnh 2010.