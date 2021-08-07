NÓNG: Nam thần 'cuồn cuộn' tham gia tiệc thác loạn tự tử rùm beng trên MXH, ghép cả áo tù?

Sao quốc tế 07/08/2021 09:34

Tin đồn nam diễn viên này tự tử trong tù đang ồn ào trên MXH, thực hư thế nào?

Từ ngày 5/8, tin đồn Ngô Diệc Phàm tự tử được fan hâm mộ tại nhiều quốc gia chia sẻ rộng rãi trên MXH. Một người dùng trên Twitter đính kèm ảnh chụp màn hình trang báo bằng tiếng Trung Quốc chia sẻ: "Tin nóng! Vụ việc Ngô Diệc Phàm tự tử đang được điều tra. Anh ấy đã tự sát do không thể chịu cảnh bị giam trong tù".

Một trang báo Trung cho hay và đã xóa bài: "Có thông tin cho rằng Ngô Diệc Phàm rất hoảng sợ sau khi bị bắt. Anh ấy đã cắn lưỡi tự sát vào 8h tối. Sự việc đang được điều tra và sẽ công bố chi tiết trong thời gian tới".

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Tin đồn giả nam thần tự tử xôn xao MXH - Ảnh: Hype.my.

Một số tài khoản mạng cũng đồn rằng nam thần này tự tử, tuy nhiên trang Sohu cho hay, đây là tin giả bởi chưa có bằng chứng xác minh. Được biết đây không phải lần đầu tin giả về Ngô Diệc Phàm xuất hiện trên Internet sau khi nam ca sĩ bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Trước đó, hình ảnh tượng sáp của nam thần tại bảo tàng Madame Tussauds mặc áo tù nhân cũng được chia sẻ rộng rãi, bên cạnh những bình luận tỏ vẻ hả hê và châm biếm.

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Bị ghép cả áo tù vào tượng sáp - Ảnh: Sohu.

Trước đó, Ngô Diệc Phàm dính 'hạn mặn' trong sự nghiệp. Anh bị cảnh sát Bắc Kinh tuyên bố bắt giữ vì tình nghi hiếp dâm vào tối 31/1. Trước đó, chàng trai đẹp như hoa này còn vướng lùm xùm tham gia tiệc thác loạn với 80 mỹ nữ cùng 1 thiếu gia đình đám.

Chưa dừng lại ở đó, Weibo chính thức của cơ quan chống ma tuý Trung Quốc gây chú ý khi chia sẻ bài đăng của cảnh sát Bắc Kinh. Có lẽ vì điều này mà dân mạng cho rằng Ngô Diệc Phàm còn dính cả việc sử dụng ma túy. Cụ thể, trên MXH đã râm ran lan truyền ảnh chụp của trang 163 về việc nam ca sĩ rất có thể liên quan đến chuỗi cung ứng "ma tuý kiểu mới".

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Bài đăng về Ngô Diệc Phàm trên MXH - Ảnh: Internet

Tờ Tân Kinh Báo có đăng tải 1 bài viết về việc loại ma tuý có tên "thuốc vâng lời" vào ngày 1/7 có thể mua bán dễ dàng trên mạng. Cụ thể, đây là loại ma tuý kiểu mới đang cần được quản lý nghiêm ngặt. Loại ma túy có tên "Thuốc vâng lời" này chính là GHB (viết tắt của Gamma-Hydroxybutyrate) - một loại thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương. Có tác dụng an thần mạnh, nó đã được sử dụng như một loại thuốc chống co giật và động kinh vì thế việc sử dụng loại thuốc này được kiểm soát rất chặt chẽ.

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Ngô Diệc Phàm bên 1 vị thiếu gia có tiếng - Ảnh: Internet
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Nam tài tử Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Hiện tại tin giả Ngô Diệc Phàm tự tử vẫn gây xôn xao MXH xứ Trung.

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Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm tự tử Ngô Diệc Phàm 7/8 tiệc thác loạn

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