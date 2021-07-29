Tiệc thác loạn bị 'phỉ nhổ nhân cách' của giới showbiz: 'Sex' tập thế, 150 người mẫu khuấy đảo dân chơi tại một đảo 'bí ẩn'

Sao quốc tế 29/07/2021 08:54

Việc tiệc tùng, ăn chơi sa đọa của giới showbiz từ lâu đã gây nhức nhối cho công chúng. Nhiều sự việc bị phanh phui, bại lộ khiến sự nghiệp của các siêu sao tan thành mây khói.

Nhiều ngôi sao CBiz đã vung tiền quá tráng, ăn chơi tiệc tùng cùng các thiếu gia và dàn chân dài nóng bỏng. Họ buông lơi trong chất kích thích, gái gú và rượu chè be bét khiến khán giả chóng mặt.

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Một bữa tiệc thác loạn choáng ngợp có sự góp mặt của sao Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Đình đám nhất trong những bữa tiệc thác loạn của giới showbiz hoa ngữ có thể kể đến vụ Lâm Canh Tân năm 2016. Năm đó thiếu gia Vương Tư Thông đã bao trọn hòn đảo Tam Á (Hải Nam) và mời tài tử đẹp trai Lâm Canh Tân cùng tham gia. Chưa kể, vị thiếu gia này còn chịu chơi khi chi đẹp mời 150 chân dài gợi cảm nhằm khuấy đảo bầu không khí trên đảo. Vương Tư Thông bao trọn chi phí ăn ở của khách mời và còn tỏ ra bình thản sau vụ việc mặc mọi người lên án, chỉ trích: “Tiệc tùng đôi khi phải thế mới vui".

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Tài tử điển trai Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Ngô Diệc Phàm sau khi dính hạn mặn bị tố hiếp dâm trẻ em, ngoại tình cùng hàng loạt cô gái, diễn xuất "đơ cứng" và mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo thì mới đây tin đồn anh bán luôn nhà để trả nợ cũng râm ran trên MXH. Chưa kể những tin ăn chơi trước đó của mỹ nam cũng liên quan đến vị thiếu gia Vương Tư Thông trên cũng được soi triệt để. Một hotgirl đã tố anh tham gia tiệc thác loạn có 80 người đẹp tựa như tuyển phi thời vua chúa.  Lý Bắc Bình - người nổi tiếng trên mạng xã hội cho biết: "Các cô gái xếp hàng chờ đợi, vây quanh Vương Tư Thông và Ngô Diệc Phàm như anh hùng. Sau ngày hôm đó, tôi hiểu rằng trong thế giới của người giàu không có tình cảm, chỉ có lợi ích".

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Ngô Diệc Phàm bên cạnh Vương Tư Thông - Ảnh: Internet

Ngoài Lâm Canh Tân, Ngô Diệc Phàm thì La Chí Tường cũng góp mặt trong danh sách ăn chơi thâu đêm này. Cụ thể, Hương Lăng, một người mẫu ảnh đã bật mí về lối sống phóng khoáng của nam diễn viên. Tiết lộ anh có nhóm bạn thân là "Party Boy", các buổi tiệc có cảnh quan hệ tập thể và thác loạn cũng xảy ra thường xuyên. Theo ETtoday, trong một buổi tiệc được diễn ra tại một biệt thự xa hoa ở Đài Loan, La Chí Tường góp mặt cùng 20 người mẫu nữ tiệc tùng xa hoa vô cùng. Các buổi tiệc này thường được tổ chức ở đảo Hải Nam hoặc châu Âu để tránh cánh paparazzi.

Trương Tịnh Duy cho hay: "Nghệ sĩ nam Trung Quốc không bị công ty quản lý trói buộc như đồng nghiệp nước khác. Họ cởi mở trong việc hẹn hò, sẵn sàng lao vào các cuộc tình một đêm hay xuất hiện ở quán bar, tụ điểm ăn chơi. Điều đó dẫn đến những bê bối liên quan đến phụ nữ, rượu và tiệc tùng".

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La Chí Tường cũng góp mặt trong danh sách tiệc tùng xa hoa này - Ảnh: Internet

Theo Tân Hoa Xã, La Chí Tường, Phòng Tổ Danh hay Kha Chấn Đông đều bị coi là kẻ có lối sống bệnh hoạn, lầm lũi rời ngành giải trí trong sự chỉ trích, phỉ nhổ nhân cách từ khán giả. Phòng Tổ Danh tâm sự: "Sự cố năm xưa dạy cho tôi bài học lớn. Địa vị nào bạn cũng có thể ngồi tù nếu phạm sai lầm. Nhà tù chỉ cách chúng ta một bước chân, sơ sẩy một thoáng, bạn phải trả giá. Đừng trách cha mẹ tôi không biết dạy con, hãy trách tôi không sống tốt cuộc đời họ ban cho". Riêng Kha Chấn Đông xin lỗi khán giả trên livestream: "Tôi đã nói hai từ xin lỗi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục nói dù có nhận được sự tha thứ của mọi người hay không". 

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Sau scandal, Ngô Diệc Phàm bị hàng loạt nhãn hàng quay lưng - Ảnh: Internet

Sau những lùm xùm không đáng có, nhiều nghệ sĩ tán gia bại sản, có người tìm cách rút lui khỏi showbiz để chọn cuộc sống bình yên... Âu đây cũng là bài học cảnh tỉnh để các bạn trẻ sống có tâm hơn khi quyết định bước chân vào con đường nghệ thuật.

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Từ khóa:   tiệc thác loạn scandal Cbiz ăn chơi thác loạn

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