Mấy ngày gần đây thiên hạ rần rần tố Ngô Diệc Phàm "hàng bé", yếu sinh lí... Chưa kể anh còn dính bê bối tình ái "khét lẹt" với hàng loạt hotgirl đình đám trên mạng xã hội. Một hot girl 19 tuổi Đô Mỹ Trúc đã tiết lộ bị Ngô Diệc Phàm gài bẫy và "lên giường" khi cô mới 17 tuổi. Chưa kể có gần 30 cô gái khác tố Ngô Diệc Phàm đồi bại, quan hệ với các cô gái vị thành niên khiến khán giả choáng váng.

Nam thần CBiz đang dính phải những bê bối tình ái lớn nhất sự nghiệp - Ảnh: Internet

Ngoài ra anh còn bị một hotgirl khác tố tham gia buổi tiệc có nhiều mỹ nữ nhưng chỉ có 5 người đàn ông. Cụ thể, vào năm 2017 khi vừa mới chân ướt chân ráo về nước, nàng hotgirl nhận được lời mời tham dự bữa tiệc mà cô gọi với từ "cực lạc": "Có khoảng 70-80 cô gái, nhưng chỉ có 5 người đàn ông thôi". Hotgirl còn chia sẻ thêm đây là party của thiếu gia giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông và Ngô Diệc Phàm cũng có mặt để góp vui "chút chút".