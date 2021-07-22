Nam thần showbiz đang gặp 'hạn mặn' khi anh liên tục dính tới hàng loạt bê bối tình ái lớn nhất sự nghiệp của mình.
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Mấy ngày gần đây thiên hạ rần rần tố Ngô Diệc Phàm "hàng bé", yếu sinh lí... Chưa kể anh còn dính bê bối tình ái "khét lẹt" với hàng loạt hotgirl đình đám trên mạng xã hội. Một hot girl 19 tuổi Đô Mỹ Trúc đã tiết lộ bị Ngô Diệc Phàm gài bẫy và "lên giường" khi cô mới 17 tuổi. Chưa kể có gần 30 cô gái khác tố Ngô Diệc Phàm đồi bại, quan hệ với các cô gái vị thành niên khiến khán giả choáng váng.
Ngoài ra anh còn bị một hotgirl khác tố tham gia buổi tiệc có nhiều mỹ nữ nhưng chỉ có 5 người đàn ông. Cụ thể, vào năm 2017 khi vừa mới chân ướt chân ráo về nước, nàng hotgirl nhận được lời mời tham dự bữa tiệc mà cô gọi với từ "cực lạc": "Có khoảng 70-80 cô gái, nhưng chỉ có 5 người đàn ông thôi". Hotgirl còn chia sẻ thêm đây là party của thiếu gia giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông và Ngô Diệc Phàm cũng có mặt để góp vui "chút chút".
Trong lúc thiên hạ đang rần rần với phốt của anh thì cảnh nóng đơ cứng giữa nam diễn viên và Lưu Diệc Phi trong phim điện ảnh "Hóa ra anh vẫn ở đây" năm 2016 được mọi người "đào" lại, vì có tình tiết giống với lời nói trong màn đấu tố của các nạn nhân vừa qua.
Lối diễn xuất đơ cứng và gượng gạo bên đàn chị đã nhận nhiều bình luận từ cư dân mạng: "Đời vận vào phim đây mà", "Quả nhiên phim và đời giống nhau", "Ai ngờ cảnh nóng kéo dài 2 phút của Ngô Diệc Phàm lại y như đời thật"... "Hóa ra anh vẫn ở đây" xoay quanh chuyện tình nhiều biến cố giữa Trình Tranh do Ngô Diệc Phàm thể hiện và cô bạn cùng lớp Tô Vận Cẩm do đàn chị Lưu Diệc Phi thủ vai. Bộ phim được biết đến với doanh thu không khá khẩm là mấy.
Ngô Diệc Phàm là một nam thần nổi tiếng xứ Trung, anh còn được biết đến với nghệ danh Kris, là một ca sĩ, diễn viên, rapper người Canada gốc Trung Quốc. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc EXO đình đám và có hàng triệu fan hâm mộ khắp châu Á.