Showbiz Hàn luôn ấn chứa những điều bất ngờ. Từ một số diễn viên bị lạm dụng tình dục đến các chuyện tình hào môn ồn ào và mới đây nhất là bữa tiệc thác loạn có sự tham gia của idol đình đám xứ củ sâm cũng bị phanh phui điều tra.

Cụ thể, theo Dispatch, trước đó kênh Youtube Viện Garo Sero của cựu phóng viên Kim Yong Ho đã gây xôn xao dư luận khi phơi bày quá khứ của Han Ye Seul, lên tiếng khi chồng Choi Ji Woo lén lút ngoại tình bên ngoài. Ngoài ra cựu phóng viên này còn bật mí một loạt chuyện trong bóng tối của làng giải trí xứ Hàn khiến fan rúng động.