BIẾN CĂNG: Tiệc thác loạn 'kín' tại hồ bơi villa giữa đại gia và dàn nghệ sĩ Hàn bị điều tra nóng, 1 sao nữ đình đám bị 'bóc' quý danh

Sao quốc tế 13/07/2021 08:03

Một bữa tiệc thác loạn xứ Hàn có sự tham gia của sao Hàn đã bị cảnh sát 'sờ gáy' và đang gây xôn xao dư luận.

Showbiz Hàn luôn ấn chứa những điều bất ngờ. Từ một số diễn viên bị lạm dụng tình dục đến các chuyện tình hào môn ồn ào và mới đây nhất là bữa tiệc thác loạn có sự tham gia của idol đình đám xứ củ sâm cũng bị phanh phui điều tra. 

Cụ thể, theo Dispatch, trước đó kênh Youtube Viện Garo Sero của cựu phóng viên Kim Yong Ho đã gây xôn xao dư luận khi phơi bày quá khứ của Han Ye Seul, lên tiếng khi chồng Choi Ji Woo lén lút ngoại tình bên ngoài. Ngoài ra cựu phóng viên này còn bật mí một loạt chuyện trong bóng tối của làng giải trí xứ Hàn khiến fan rúng động.

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Han Ye Seul từng bị cựu phóng viên này phơi bày quá khứ - Ảnh: Internet

Ngoài ra trong video mới nhất, Kim Yong Ho cũng hé lộ một ngôi sao nữ nổi tiếng tham gia tiệc thác loạn của đại gia được tổ chức ở hồ bơi đang bị cảnh cát điều tra. Nhân vật giàu có này đang bị cáo buộc hối lộ tiền cho các công tố viên, cảnh sát, nhà báo và chính trị gia, "tài trợ" cho hàng loạt người nổi tiếng. Bên cạnh đó, ông Kim có lối sống trụy lạc, thường xuyên tổ chức tiệc tại 1 villa kín ở Pohang, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc.

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Sau màn đụng chạm Han Ye Seul, Kim Yong Ho đã chuyển sang bật mí về 1 vị đại gia...
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BIẾN CĂNG: Tiệc thác loạn 'kín' tại hồ bơi villa giữa đại gia và dàn nghệ sĩ Hàn bị điều tra nóng, 1 sao nữ đình đám bị 'bóc' quý danh - Ảnh 4

Nhân vật đại gia được nhắc đến từng tổ chức tiệc thác loạn có ngôi sao xứ Hàn tham dự - Ảnh: Internet

Những ngôi sao khi tham gia tiệc thác loạn này đều giữ bí mật theo như lời chia sẻ của cựu phóng viên trên. Đáng tiếc là một ngôi sao nữ đang hoạt động rình rang đã chụp ảnh tự suớng bên những nhân vật đang say khướt trong buổi tiệc.

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Kim Yong Ho từng bị Han Ye Seul kiện tuy nhiên ông vẫn "chăm chỉ" bóc phốt showbiz Hàn - Ảnh: Internet

Hiện cảnh sát đã nắm được vụ việc tuy nhiên Kim Yong Ho vẫn im bặt và không hề hé lộ danh tính nữ minh tinh này. Sự việc vẫn đang gây xôn xao dư luận xứ Kim Chi.

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