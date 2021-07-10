Đoan Minh và Thiên Kim, sở hữu tài khoản có hơn 400.000 người theo dõi trên Facebook, đang sinh sống tại TP.HCM là hai cá nhân bị phạt.

Theo Zing News vào ngày 10/7, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 trường hợp vì giới thiệu, chào mời tham gia app có nội dung cá cược, khiêu dâm.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết: “Mỗi trường hợp bị xử phạt tiền là 5 triệu đồng. Đối với chủ thể thiết lập, cung cấp dịch vụ mạng xã hội tạo điều kiện, khả năng để tương tác, chia sẻ các nội dung vi phạm pháp luật đang được tổng hợp, làm việc để có biện pháp xử lý theo pháp luật”.

Được biết, quyết định xử phạt dựa theo điểm h, khoản 1 Điều 101 NĐ số 15/2020/NĐ-CP về hàng vi chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

Được biết, Cơ quan chức năng đang tổng hợp các dịch vụ mạng xã hội vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý - Ảnh: Zing News

Vào ngày 23/6, Đoan Minh, cô gái nổi lên sau một chương trình ghép đôi đã đăng tải bài viết quảng cáo cho app cá cược khiêu dâm. Theo đó, ứng dụng có tên 0***.net được quảng cáo bởi Đoan Minh là app cá cược có tính năng livestream khiêu dâm. Ứng dụng này không có trên các nền tảng như Google Play hay App Store. Người dùng chỉ có thể tải qua liên kết trực tiếp đến trang web của 0***.net. Việc này từng khiến cư dân mạng xôn xao một thời gian.

Theo đó, bên trong ứng dụng, người dùng sẽ được dẫn tới các kênh livestream khiêu dâm. Ngoài hình thức donate (tặng tiền) thông thường, các cô gái trong livestream còn mời gọi người dùng tham gia cá cược với các trò: tài xỉu, bóng đá, bầu cua...

Các hoạt động quảng bá các ứng dụng cá cược thời gian qua diễn ra với tần suất cao. Đầu tháng 6, cựu cầu thủ Công Vinh xuất hiện và nhảy múa để quảng bá cho app cá cược BK8. Hàng loạt nghệ sĩ như Karik, Hoàng Thùy Linh, Dế Choắt, Big Daddy, Bray… và các KOLs như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn cũng liên tục đăng tải nội dung về B5*, một nền tảng cá cược khác trên trang cá nhân.

Cũng trả lời Zing News, chánh thanh tra Sở TTTT TP.HCM cho biết sở đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh và có hướng ngăn chặn, xử lý các ứng dụng khiêu dâm, cá cược được quảng bá tràn lan trên Internet gần đây.

Ông Thọ cho biết thêm: “Hiện tại, quy định về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng là đầy đủ, biện pháp chế tài đủ để răn đe, hình thức áp dụng xử lý mạnh cả về trách nhiệm hành chính lẫn hình sự”.