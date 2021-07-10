Sau 14 lần trượt bằng lái, Lê Dương Bảo Lâm xuống xe, vợ ôm con nhỏ đánh lái khiến CĐM khóc thét vì quá nguy hiểm

Hậu trường 10/07/2021 16:21

Vợ Lê Dương Bảo Lâm mới bị dân mạng tố bán hàng giả thì mới đây lại để con nhỏ ngồi vào lòng và vô tư lái xe một cách thiếu an toàn.

Thời gian qua Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Anh liên tục bị cư dân mạng nhắc khéo vì liên tục livestream bán hàng trong khi vẫn còn đang bị cấm vì “phốt” kinh doanh hàng giả trước đó. Vụ cũ chưa yên thì vụ mới lại đến, vợ Lê Dương Bảo Lâm trong một tình huống lái xe vào gara trong nhà đã để con nhỏ ngồi vào lòng và vô tư đánh lái làm dân mạng thót tim. Ai nấy cũng đều cho rằng tình huống này quá nguy hiểm và cẩn phải xem lại. Thậm chí có người còn lên án vì đây là tình huống vi phạm pháp luật.

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Việc vợ Lê Dương Bảo Lâm để con nhỏ lên ghế và đánh lái được CĐM cho là quá nguy hiểm - Ảnh: Chụp từ clip

Sau khi video được chia sẻ đã nhận hàng trăm bình luận trái chiều đa phần là góp ý để cả hai có ý thức hơn nếu có lái xe lần sau.

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Cư dân mạng phản ứng với hành động của Quỳnh Anh - Ảnh: Chụp màn hình
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Sau 14 lần trượt bằng lái, Lê Dương Bảo Lâm xuống xe, vợ ôm con nhỏ đánh lái khiến CĐM khóc thét vì quá nguy hiểm - Ảnh 4

Có người còn nhắc lại vụ Lê Dương Bảo Lâm thi trượt bằng lái 14 lần - Ảnh: Chụp màn hình 

Vào ngày 15/4/2021, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng trọn clip hành trình anh tập lái xe suốt nhiều tiếng trong lần thi thứ 14 nhưng vẫn không hoàn thành bài thi. Mỗi khi bị nhắc phạm lỗi, Lê Dương Bảo Lâm liền đáp lại: "Cái con này nó không ngủ trưa luôn nó nói hoài quí vị. Nó nói em đi quá vạch, quá hồi nào. Mày im đừng có cãi lại nhắm làm lại tao không. Lùi xe hả, tao không lùi xe đó rồi sao". Ngoài ra anh còn chia sẻ thêm gia đình mình có tới 2,3 tài xế nên đi thi chỉ để cho vui: "Phải kiên trì để thi chứ, không lấy bằng thì sao lái xe. Lâm không áp lực vì có tài xế. Nói thiệt chứ nhà Lâm tài xế 2,3 người nhưng Lâm thích thì thi cho vui. Tài xế thì cũng cần việc làm mà. Tài xế Lâm mướn tháng đàng hoàng mà. Bữa đó Lâm quay với Minh Tú đến 1 giờ sáng, 3 giờ sáng đi thi rồi rớt luôn".

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Lê Dương Bảo Lâm từng 14 lần thi trượt  bằng lái xe - Ảnh: FB

Trước đó, theo Pháp Luật TP.HCM, thông tin từ Tổng cục Quản lí thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh tại xã Long Đức, huyện Long Thành về việc kinh doanh hàng hóa không nhãn phụ và giả mạo nhãn hiệu Chanel và Gucci. Ngoài ra, cục QLTT Đồng Nai còn ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu.

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Vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn vô tư livestream bán hàng bất chấp lệnh cấm - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại hình ảnh được dân mạng chia sẻ về việc Quỳnh Anh để con nhỏ trên ghế lái vẫn gây xôn xao dư luận.

Vợ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ livestream bán cháo lòng giữa mùa dịch, cư dân mạng vào nhắc nhở đeo khẩu trang

Vợ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ livestream bán cháo lòng giữa mùa dịch, cư dân mạng vào nhắc nhở đeo khẩu trang

Sau khi bị cư dân mạng phản ánh livestream dù đang bị cấm kinh doanh 2 tháng thì mới đây Quỳnh Quỳnh tiếp tục lên sóng bán… cháo lòng khiến dư luận thấy khó hiểu.

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