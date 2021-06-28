Vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn livestream ‘chốt đơn’ ào ào sau khi bị đình chỉ kinh doanh 2 tháng vì bán hàng giả?

Hậu trường 28/06/2021 09:06

Cõi mạng đang thắc mắc tại sao bị cơ quan chức năng đình chỉ kinh doanh 2 tháng nhưng chưa đầy 1 tháng, vợ Lê Dương Bảo Lâm đã livestream bán hàng trở lại?

Tối ngày 27/6 cư dân mạng xôn xao khi phát hiện tài khoản facebook Quỳnh Quỳnh livestream bán hàng với các sản phẩm khác nhau. Điều đáng nói là trước đó, vào ngày 4/6, tin vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phạt và đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 2 tháng bị bán hàng giả, kém chất lượng khiến dư luận xôn xao. 

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Khá nhiều tài khoản vào mua hàng dưới livestream, cũng có người nhắc khéo 'hàng giả hay hàng thật vậy?' - Ảnh: Chụp màn hình

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Cô vẫn tự tin bán hàng - Ảnh: Chụp màn hình

Một số người xem vẫn vào mua hàng, thậm chí có người còn hỏi “Bữa cái ấm chị đặt sao chưa thấy gửi chị em?”. Một bình luận gây chú ý nhất chính là “Ủa em thấy bị cấm bán hàng mà mọi người có bị cấm không?”. Trong livestream còn có khúc phát hiện giọng của “thánh livestream” hỗ trợ vợ mình bán hàng. 

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Một số tài khoản thắc mắc sao chưa thấy gửi hàng, đáng chú ý có khán giả còn thắc mắc 'có đang bị cấm bán hàng không sao vẫn livestream?' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 7/6, Quỳnh Anh (tên thật vợ Lê Dương Bảo Lâm từng livestream bán hàng 1 lần khiến báo chí xôn xao. Lần đó Lê Dương Bảo Lâm đã cho biết: “Mấy chị ơi, tụi em vẫn bình thường nha. Mai tụi em sẽ bán đồ này nọ nha. Tại vì trước giờ tụi em sống sao thì tự mấy chị suy nghĩ, mấy chị quyết định". Đến nay cô lại tiếp tục “chốt đơn” khiến khán giả cảm thấy vô cùng khó hiểu.

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Quỳnh Anh từng livestream bán hàng vào ngày 7/6 - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo Pháp Luật TP.HCM, thông tin từ Tổng cục Quản lí thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh tại xã Long Đức, huyện Long Thành về việc kinh doanh hàng hóa không nhãn phụ và giả mạo nhãn hiệu Chanel và Gucci. Ngoài ra, cục QLTT Đồng Nai còn ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu.

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Thánh livestream thường hỗ trợ vợ là Quỳnh Quỳnh livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Khi niềm tin của khách hàng đang bị lung lay và chưa có dấu hiệu tin tưởng trở lại thì việc livestream bán hàng của Quỳnh Anh đang khiến khán giả tranh cãi. 

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