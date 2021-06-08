Bị công an 'sờ gáy', vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn thách thức dư luận livestream 'chốt đơn' rần rần?

Xã hội 08/06/2021 09:38

Dù đã bị công an “sờ gáy” và phạt vì bán nước hoa giả tuy nhiên vợ Lê Dương Bảo lâm vẫn tiếp tục bán hàng khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Lùm xùm liên quan đến việc bán hàng nhái chưa kết thúc, mới đây vợ Lê Dương Bảo Lâm lại xuất hiện trên mạng để bán hàng trong thời gian bị “cấm cửa” 2 tháng khiến khán giả cảm thấy khó chịu.

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Không biết vợ Lê Dương Bảo Lâm 'thế lực' cỡ nào nhưng vừa bị công an 'sờ gáy' cô đã tiếp tục livestream bán hàng thách thức dư luận - Ảnh: Internet

Mặc cho nhiều người ném đá, đòi tẩy chay, tối ngày 7/6 Quỳnh Quỳnh trêu ngươi thiên hạ khi tiếp tục livestream bán hàng công khai bất chấp công an đã đình chỉ thời gian cách đó vài ngày. Không biết cô có thế lực cỡ nào nhưng hành vi thách thức pháp luật và không tôn trọng người tiêu dùng là không thể chấp nhận được.

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Hình ảnh của Quỳnh Quỳnh trong livestream mới nhất như muốn trêu ngươi thiên hạ - Ảnh: Chụp màn hình

Điều khiến khán giả cảm thấy khó hiểu nhất là cô không hề có cảm giác một chút hối lỗi, cũng không tỏ ra ân hận mà còn vô tư cười nói đùa giỡn trên livestream và tranh thủ “chốt đơn” liên tục. Lê Dương Bảo Lâm cũng không phải dạng vừa khi tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra: “Mấy chị ơi, tụi em vẫn bình thường nha. Mai tụi em sẽ bán đồ này nọ nha. Tại vì trước giờ tụi em sống sao thì tự mấy chị suy nghĩ, mấy chị quyết định".

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Lê Dương Bảo Lâm cũng tuyên bố 'tụi em vẫn bình thường' như chưa có chuyện gì xảy ra? - Ảnh: Chụp màn hình

Được cộng đồng mạng tặng cho danh hiệu “thánh livestream” vì mỗi khi lên sóng Lê Dương Bảo Lâm đều hút hàng ngàn người theo dõi. Anh và vợ sở hữu một cửa hàng kinh doanh online rất lớn tại quê nhà và được nhiều khách hàng biết đến. Tuy nhiên, trước đó vợ anh đã bị công an phạt 50 triệu đồng và tiêu hủy số hàng hóa gần 90 triệu đồng vì bán hàng giả trong đó có các thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Quỳnh Quỳnh còn bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 2 tháng. Thế nhưng việc cô tiếp tục livestream thách thức dư luận đang khiến nhiều người xem phẫn nộ và tiếp tục đòi tẩy chay.

'Thánh livestream' bán hàng Lê Dương Bảo Lâm từng mạnh miệng tuyên bố 'không bán nước hoa giả' và nhờ công an vào cuộc

'Thánh livestream' bán hàng Lê Dương Bảo Lâm từng mạnh miệng tuyên bố 'không bán nước hoa giả' và nhờ công an vào cuộc

Tháng 10 năm ngoái, Lê Dương Bảo Lâm từng nhờ công an điều tra khi bị tố bán nước hoa giả. Sự việc này được cư dân mạng “đào” lại khi Quỳnh Quỳnh (vợ anh) vừa bị phạt vì kinh doanh nước hoa nhái.

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