'Thánh livestream' bán hàng Lê Dương Bảo Lâm từng mạnh miệng tuyên bố 'không bán nước hoa giả' và nhờ công an vào cuộc

Hậu trường 04/06/2021 20:03

Tháng 10 năm ngoái, Lê Dương Bảo Lâm từng nhờ công an điều tra khi bị tố bán nước hoa giả. Sự việc này được cư dân mạng “đào” lại khi Quỳnh Quỳnh (vợ anh) vừa bị phạt vì kinh doanh nước hoa nhái.

Lê Dương Bảo Lâm được cộng đồng mạng tặng biệt danh là “thánh livestream”. Mỗi khi anh lên sóng thu hút hàng ngàn khán giả theo dõi. Nắm bắt được lợi thế, anh bắt đầu kinh doanh online với các mặt hàng đa dạng trong đó có nước hoa. Vì khách hàng tố anh bán nước hoa giả nên tháng 10 năm ngoái, theo một bài báo đưa tin anh đã nhờ công an vào cuộc để lấy lại danh dự và tìm ra kẻ cố tình phá bĩnh công việc của mình.

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'Thánh livestream' bán hàng Lê Dương Bảo Lâm từng mạnh miệng tuyên bố 'không bán nước hoa giả' và nhờ công an vào cuộc - Ảnh 2
Sau khi một bài báo đăng Lê Dương Bảo Lâm bị tố bán nước hoa giả thì một bài báo khác đưa tin anh sẽ nhờ công an vào cuộc - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên mới đây khán giả một phen “hả hê” khi chính Quỳnh Quỳnh (vợ Lê Dương Bảo Lâm) đã bị công an “sờ gáy” vì buôn bán nước hoa giả. Nhiều fan nhanh chóng vào trang cá nhân của nam nghệ sĩ hủy theo dõi và chia sẻ các video clip, bài đăng về “phốt” to đùng này để dằn mặt nam nghệ sĩ hài.

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Bên cạnh việc chỉ trích việc vợ anh bán nước hoa giả, nhiều khán giả còn hủy theo dõi và đăng bài phốt chỉ trích dưới ảnh mới của nam nghệ sĩ hài - Ảnh: Chụp màn hình

 Bên cạnh đó, đa số cộng đồng mạng cho rằng Lê Dương Bảo Lâm “gậy ông đập lưng ông” khi chính miệng tuyến bố không bán nước hoa giả thì không lâu sau cửa hàng vợ anh bị kiểm tra và xử phạt với số tiền 51,2 triệu đồng.

Cửa hàng Quỳnh Quỳnh của vợ anh kinh doanh hơn 10.300 sản phẩm không rõ nguồn gốc. Trong đó nhái nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel và Gucci, hai nhãn hàng được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Bên cạnh việc xử phạt thì số hàng hóa bị tiêu hủy lên đến 90 triệu đồng. 

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Sau 'phốt' to đùng của vợ, cộng đồng mạng thắc mắc liệu tối nay Lê Dương Bảo Lâm có livestream? - Ảnh: Chụp màn hình
 

Trước đó, một người đàn ông cho biết, khi mua chai nước hoa giá 300k từ shop nhà nam diễn viên hài đã tá hỏa khi mới xịt vài phút đã bay mùi. Anh cho biết khi xem thông tin thì chai nước hoa mang nhãn hiệu Chanel với mã vạch Parkson nhưng khui ra thử mùi thì thua cả nước xịt phòng. Khách hàng cũng nhanh chóng đóng gói sản phẩm yêu cầu hoàn trả lại.

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