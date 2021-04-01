Bệnh khiến con gái Lê Dương Bảo Lâm phẫu thuật: Dị tật 1/100 người mắc phải, bị rò lỗ luân nhĩ, ra dịch có mùi hôi

Hậu trường 01/04/2021 12:24

Con gái Lê Dương Bảo Lâm vừa trải qua ca phẫu thuật dị tật bẩm sinh, 100 người mới có 1 người mắc phải. Vợ chồng anh đã chọn bệnh viện quốc tế để tạo mọi điều kiện thoải mái nhất cho Bảo Nhi. Nhìn hình ảnh cô bé đáng yêu và mạnh mẽ hậu phẫu thuật, ai nấy đều gửi những lời động viên mong con mau chóng hồi phục hoàn toàn.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm vừa đăng tải thông tin con gái lớn phải làm phẫu thuật ở tai khiến nhiều cư dân mạng quan tâm. Nam diễn viên hài hước trêu đùa: “Con gái mổ xong rồi, ráng nha con, mốt đi học không bị bạn ghẹo là Nhi thúi nữa". Trên trang cá nhân riêng của bé Bảo Nhi, nam danh hài cũng chia sẻ những hình ảnh bé Bảo Nhi vui vẻ, tươi tắn sau ca phẫu thuật. “Con mổ xong rồi con đau quá con nhõng nhẽo thôi rồi. Thương lắm cô chú ơi”, Lê Dương Bảo Lâm viết.

le duong bao lam 1

le duong bao lam 2
 Bé Bảo Nhi sau khi phẫu thuật - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự quan tâm đối với bé Bảo Nhi và căn bệnh mà con đang mắc phải. Bởi lẽ năm nay Bảo Nhi chỉ mới 3 tuổi, việc em phải trải qua một ca phẫu thuật như thế khiến người nhà lẫn netizen vô cùng lo lắng. Hơn thế nữ, vợ chồng anh cho biết tỷ lệ gặp bệnh này là 1/100 bé mặc dù không nguy hại cho tình hình sức khỏe của con.

Chỉ vài tiếng sau cuộc phẫu thuật, Lê Dương Bảo Lâm đã cùng con gái livestream thông báo Bảo Nhi đã xuất sắc “vượt cạn”. Trong clip, bé Bảo Nhi tuy còn hơi mệt nhưng vẫn khỏe mạnh và đã được bác sĩ tháo băng sau ca mổ. 

le duong bao lam 4
 Mẹ Quỳnh Quỳnh luôn túc trực bên cạnh cô con gái nhỏ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó khi được ba hỏi có đau không, cô nhóc dũng cảm lắc đầu bày tỏ đã hết đau. Bản thân Lê Dương Bảo Lâm cũng rất bất ngờ vì khi đi làm về và gặp con sau ca mổ, bé không hề quấy khóc mà còn có thể chạy giỡn, chơi đùa và học tập như mọi ngày. 

Theo lời nam diễn viên, bé Bảo Nhi bị rò lỗ luân nhĩ, trên vành tai có một lỗ nhỏ, thường tạo ra dịch có mùi hôi. Dù bệnh tình không nguy hiểm nhưng thương con bị bạn bè trêu ghẹo nên vợ chồng Quỳnh Quỳnh đã quyết định cho bé làm tiểu phẫu cắt bỏ toàn bộ lỗ rò. Được biết, ca mổ kéo dài trong 90 phút với mức phí là 30 triệu đồng. Theo nam danh hài, chi phí ở bệnh viện công sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên, vì muốn con thoải mái nhất có thể, anh đã sử dụng dịch vụ ở bệnh viện quốc tế với mức giá nhỉnh hơn.

le duong bao lam 4
 Trong clip mới nhất, con gái nam danh hài đã lộ rõ vẻ tươi tắn kể lại hành trình đi mổ của mình - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân riêng của bé Bảo Nhi, bố Lâm cũng đăng tải đoạn clip “Nhi kể lại hành trình vượt cạn”. Trong đoạn video dài khoảng 10 phút, cô bé kháu khỉnh kể lại hành trình đi phẫu thuật của mình nhưng lời lẽ ngô nghê, đáng yêu khiến ai cũng yêu mến, dành nhiều lời động viên và cổ vũ tinh thần cho con. “Con là mạnh mẽ nhất”, nam danh hài khen ngợi cô con gái bé nhỏ.

Nghệ sĩ Kim Tử Long: Tiết lộ nghề tay trái giúp anh có trong tay 1000 cây vàng

Nghệ sĩ Kim Tử Long: Tiết lộ nghề tay trái giúp anh có trong tay 1000 cây vàng

Mới đây NSƯT Kim Tử Long trải lòng về việc người ta đồn đoán anh đã hết thời nên chuyển sang làm kinh doanh. Nam nghệ sĩ còn kể lại cơ duyên làm nghề tay trái đầy bất ngờ nên có thời gian giàu sụ.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Lê Dương Bảo Lâm Lê Dương Bảo Lâm và vợ con gái Lê Dương Bảo Lâm phẫu thuật

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 13 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 29 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026