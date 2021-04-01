Con gái Lê Dương Bảo Lâm vừa trải qua ca phẫu thuật dị tật bẩm sinh, 100 người mới có 1 người mắc phải. Vợ chồng anh đã chọn bệnh viện quốc tế để tạo mọi điều kiện thoải mái nhất cho Bảo Nhi. Nhìn hình ảnh cô bé đáng yêu và mạnh mẽ hậu phẫu thuật, ai nấy đều gửi những lời động viên mong con mau chóng hồi phục hoàn toàn.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm vừa đăng tải thông tin con gái lớn phải làm phẫu thuật ở tai khiến nhiều cư dân mạng quan tâm. Nam diễn viên hài hước trêu đùa: “Con gái mổ xong rồi, ráng nha con, mốt đi học không bị bạn ghẹo là Nhi thúi nữa". Trên trang cá nhân riêng của bé Bảo Nhi, nam danh hài cũng chia sẻ những hình ảnh bé Bảo Nhi vui vẻ, tươi tắn sau ca phẫu thuật. “Con mổ xong rồi con đau quá con nhõng nhẽo thôi rồi. Thương lắm cô chú ơi”, Lê Dương Bảo Lâm viết.

Bé Bảo Nhi sau khi phẫu thuật - Ảnh: FBNV Bên dưới bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự quan tâm đối với bé Bảo Nhi và căn bệnh mà con đang mắc phải. Bởi lẽ năm nay Bảo Nhi chỉ mới 3 tuổi, việc em phải trải qua một ca phẫu thuật như thế khiến người nhà lẫn netizen vô cùng lo lắng. Hơn thế nữ, vợ chồng anh cho biết tỷ lệ gặp bệnh này là 1/100 bé mặc dù không nguy hại cho tình hình sức khỏe của con. Chỉ vài tiếng sau cuộc phẫu thuật, Lê Dương Bảo Lâm đã cùng con gái livestream thông báo Bảo Nhi đã xuất sắc “vượt cạn”. Trong clip, bé Bảo Nhi tuy còn hơi mệt nhưng vẫn khỏe mạnh và đã được bác sĩ tháo băng sau ca mổ.

Mẹ Quỳnh Quỳnh luôn túc trực bên cạnh cô con gái nhỏ - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó khi được ba hỏi có đau không, cô nhóc dũng cảm lắc đầu bày tỏ đã hết đau. Bản thân Lê Dương Bảo Lâm cũng rất bất ngờ vì khi đi làm về và gặp con sau ca mổ, bé không hề quấy khóc mà còn có thể chạy giỡn, chơi đùa và học tập như mọi ngày. Theo lời nam diễn viên, bé Bảo Nhi bị rò lỗ luân nhĩ, trên vành tai có một lỗ nhỏ, thường tạo ra dịch có mùi hôi. Dù bệnh tình không nguy hiểm nhưng thương con bị bạn bè trêu ghẹo nên vợ chồng Quỳnh Quỳnh đã quyết định cho bé làm tiểu phẫu cắt bỏ toàn bộ lỗ rò. Được biết, ca mổ kéo dài trong 90 phút với mức phí là 30 triệu đồng. Theo nam danh hài, chi phí ở bệnh viện công sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên, vì muốn con thoải mái nhất có thể, anh đã sử dụng dịch vụ ở bệnh viện quốc tế với mức giá nhỉnh hơn. Trong clip mới nhất, con gái nam danh hài đã lộ rõ vẻ tươi tắn kể lại hành trình đi mổ của mình - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân riêng của bé Bảo Nhi, bố Lâm cũng đăng tải đoạn clip “Nhi kể lại hành trình vượt cạn”. Trong đoạn video dài khoảng 10 phút, cô bé kháu khỉnh kể lại hành trình đi phẫu thuật của mình nhưng lời lẽ ngô nghê, đáng yêu khiến ai cũng yêu mến, dành nhiều lời động viên và cổ vũ tinh thần cho con. “Con là mạnh mẽ nhất”, nam danh hài khen ngợi cô con gái bé nhỏ.

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