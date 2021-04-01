Cường Đô La tậu xế hộp tiền tỷ cho con gái cưng, dân mạng choáng với độ chịu chi của đại gia phố núi

Hậu trường 01/04/2021 06:20

Hình ảnh siêu xe tiền tỷ mà Cường Đô La vừa tậu cho con gái cưng đã khiến cư dân mạng được dịp trầm trồ.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Cường Đô La đã đăng tải bức ảnh siêu xe tiền tỷ mới tậu. Tuy nhiên, lần mua xế hộp này sẽ không có gì đặc biệt nếu chủ nhân của nó là ba Cường hay mẹ Đàm Thu Trang. Bởi lẽ, xế hộp giá khủng này là món quà dành cho con gái cưng Suchin của vị đại gia phố núi.

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 Cường Đô La trình làng siêu xe mới tậu cho con gái cưng - Ảnh: FBNV

"Mẹ có xe blue thì Chin nhõi cũng có xe blue nhé", nam doanh nhân dí dỏm chia sẻ dòng trạng thái. Ngoài ra chiếc xe được thiết kế với những hình thù dành cho con nít, trên xe còn có đính kèm dòng chữ “Chibi Suchin Racing”.

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 Trước đó, nam doanh nhân đã gây 'sốc' khi chi tiền mua túi xách hàng hiệu cho Suchin - Ảnh: FBNV

Nói về độ cưng con, có lẽ Cường Đô La phải thuộc top đầu những ông bố siêu chịu chi. Bằng chứng đây không phải lần đầu tiên đại gia phố núi tậu những món đồ đắt tiền cho con gái cưng mặc dù Suchin còn rất nhỏ. Trước đó, Cường Đô La liên tục mua đồ hiệu và xây hẳn một phòng riêng làm nơi để đồ của con gái. Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của nam doanh nhân, cư dân mạng sẽ không khó để bắt gặp những bức ảnh “tình bể bình” giữa ba Cường và con gái Suchin. Có thể nói nhìn vào tần suất khoe con của Cường Đô La, người ta có thể chắc chắn rằng, anh “nghiện” con đến nhường nào.

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 Đây là phòng để đồ riêng của mỗi mình em bé 'ngậm thìa vàng' Suchin - Ảnh: FBNV

Tháng 7/2019, Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn. Cặp vợ chồng đình đám này đón con gái Suchin chào đời vào tháng 8/2020. Được biết trước đó, Cường Đô La từng có cuộc hôn nhân với ca sĩ Hồ Ngọc Hà, họ có chung với nhau cậu con trai Subeo. Tuy nhiên sau đó, cặp đôi đã công khai với báo giới chuyện “đường ai nấy đi”.

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 Nhìn vào tần suất khoe con của Cường Đô La, người ta có thể chắc chắn anh 'nghiện' con đến mức nào - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đều đã có mái ấm hạnh phúc riêng. Thế nhưng, điều khiến cộng đồng mạng đánh giá cao mối quan hệ ấy đó là sự tử tế, văn minh họ dành cho nhau sau chia tay. Bằng chứng là cậu bé Subeo vẫn được qua lại giữa hai gia đình riêng của bố mẹ. Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn liên lạc để hỏi thăm nhau như những người bạn. Gần đây nhất, khi đại gia phố núi biết tin vợ cũ mang song thai cùng tình mới Kim Lý, Cường Đô La đã trực tiếp gọi điện hỏi thăm cô.

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