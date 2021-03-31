Hậu bị mất tiền tỷ, Ngọc Trinh đã có động thái đầu tiên: Những tài sản quý giá được chuyển đến một nơi khác

Mới đây, việc “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh bị trộm đột nhập và ăn cắp những món đồ quý giá lên đến hàng tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. Sau khi trình báo sự việc lên cơ quan chức năng thì Ngọc Trinh cũng đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân.

Hậu bị mất tiền tỷ, Ngọc Trinh đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái mới nhất chia sẻ về tình hình hiện tại của mình: “Trinh ổn rồi nha. Sự việc lần này cũng là 1 bài học cho sự chủ quan của Trinh, bây giờ thì Trinh đã tăng cường thuê bảo vệ chuyên nghiệp cũng như lắp tất cả hệ thống báo động chặt chẽ để tránh không xảy ra những sự việc như hôm qua nữa. Đồng thời những tài sản quý giá cũng đã được chuyển đến 1 nơi khác an toàn hơn. Cám ơn mọi người đã hỏi thăm và quan tâm Trinh”.

Trạng thái mới nhất của Ngọc Trinh hậu bị mất tiền tỷ - Ảnh: FBNV

Bên dưới phần bình luận, nhiều người an ủi và động viên cô nàng - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, rất nhiều khán giả lẫn những những người thân thiết đã gửi lời động viên và tình yêu thương đến cô nàng. Phần lớn mọi người đều tỏ ra lo lắng, mong Ngọc Trinh sẽ sớm quên chuyện buồn này để ổn định lại công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, dàn sao Việt cũng thả nhẹ những dòng bình luận "cà khịa" người mẫu. "Nhanh có người ngủ cùng mỗi đêm", diễn viên hài Thu Trang trêu ghẹo "nữ hoàng nội y" .

Cảnh 'nữ hoàng nội y' chạy thụt mạng xuống cầu thang và hô to 'ăn cướp' - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, người mẫu – diễn viên Ngọc Trinh đã đến cơ quan công an để trình báo về việc căn biệt thự của mình bị trộm đột nhập. Buổi tối 29/3, Ngọc Trinh nghe tiếng động phía dưới nhà nên chạy xuống kiểm tra thì phát hiện đối tượng đã lên xe tẩu thoát. Kiểm tra tài sản, Ngọc Trinh phát hiện mất bộ sưu tập đồng hồ có giá trị khoảng 13 tỷ đồng. Cô nàng còn chia sẻ về khoảnh khắc lạnh sống lưng đêm ấy, rằng tên trộm đã vào hẳn phòng ngủ của cô, khua đèn flash quanh phòng. Sau đó, khi tên trộm qua phòng để túi thì cô nhanh trí lao ra khỏi giường, chạy thục mạng xuống cầu thang, đồng thời hô to “ăn cướp”.

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