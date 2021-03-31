Nghệ sĩ Kim Tử Long: Tiết lộ nghề tay trái giúp anh có trong tay 1000 cây vàng

Hậu trường 31/03/2021 09:39

Mới đây NSƯT Kim Tử Long trải lòng về việc người ta đồn đoán anh đã hết thời nên chuyển sang làm kinh doanh. Nam nghệ sĩ còn kể lại cơ duyên làm nghề tay trái đầy bất ngờ nên có thời gian giàu sụ.

Theo nguồn tin từ Zing, trong chương trình Sao Nối Ngôi 2021 mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã có những trải lòng về việc người ta đồn anh hết thời ca hát nên mới chuyển sang làm kinh doanh. Chia sẻ về vấn đề này, nam nghệ sĩ cho rằng mọi việc đều có cơ duyên, và lần này cũng thế, là ông trời đã ưu ái cho Kim Tử Long được làm một nghề khác.

Hiện tại, Kim Tử Long kinh doanh nhà hàng. Thế nhưng trước khi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh ăn uống này, nam nghệ sĩ cải lương đã chia sẻ câu chuyện “dở khóc dở cười” khi anh bất đắc dĩ trở thành cò đất.

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 Trước khi kinh doanh nhà hàng, nam nghệ sĩ từng dấn thân vào lĩnh vực bất động sản 

“Thời điểm đỉnh cao của nghề, một lần tôi đi xem bói, thầy bói phán tôi sẽ có thêm một nghề tay trái trong vòng hai năm tới. Tôi không tin, bởi nghĩ bản thân chỉ có nghề hát để kiếm sống. Sau đó, gia đình tôi bán căn nhà ở đường Nguyễn Tất Thành. Một tuần sau, có người gọi điện hỏi mua lại căn nhà tôi vừa mua ở đường Nguyễn Tri Phương giá cao hơn. Tôi bán và lời được 10 cây vàng. Tôi mua căn nhà khác giá 110 cây vàng, chuẩn bị xây dựng thì lại có người gọi điện hỏi mua ngay căn ấy với giá 150 cây vàng. Khoảng hơn 1 năm, vô tình tôi trở thành cò đất, cò nhà. Những năm 2000, tôi từng cầm trong tay 1.000 cây vàng”, Saostar dẫn lời Kim Tử Long.

Trở lại cơ duyên kinh doanh nhà hàng như hiện tại, nam nghệ sĩ chia sẻ ngày đó anh được người quen giới thiệu cho một mặt bằng khá tốt. Vì chủ nhà ái mộ anh nên giảm giá cho thuê từ 120 triệu đồng xuống còn 90 triệu đồng. Mặc dù chưa nghĩ đến mình sẽ làm gì trên mặt bằng này, thế nhưng Kim Tử Long vẫn quyết định tậu trước đã. Ban đầu anh định bán cơm nhưng thấy bình dân quá, sau nhớ ra con cái thích ăn đồ nướng nên anh quyết định sẽ bán luôn món này. Bên cạnh đó, nghệ sĩ cải lương cho biết anh phải lên mạng học cách kinh doanh nhà hàng trong 2 tháng.

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 Nam nghệ sĩ cho biết mỗi một ngành nghề mình lựa chọn đều là cơ duyên 

Trong cuộc chia sẻ trước đó tại chương trình Thực khách vui vẻ, Kim Tử Long từng chia sẻ do chủ quan về sức ảnh hưởng của mình cũng như thiếu kinh nghiệm, anh đã có khoảng thời gian kinh doanh thua lỗ, rơi vào khó khăn. Tuy nhiên, anh nhanh chóng vực dậy nhà hàng với sự hỗ trợ của con cái, bạn bè và đồng nghiệp. Được biết, con gái đầu lòng của nghệ sĩ Kim Tử Long là diễn viên Hoàng Kim Phụng hay còn được gọi là Maika. Nhắc về cô con gái tài sắc vẹn toàn của mình, nam diễn viên luôn tự hào khi cho rằng Maika là người phụ giúp anh rất nhiều trong kinh doanh. “Nếu mà một mình tôi thì làm không nổi đâu. Nhờ có Maika (con gái Kim Tử Long) biết quán xuyến công việc, còn tôi chỉ làm bề mặt. Còn lại, con gái tôi lo liệu hoàn toàn hết, nhờ con rất nhiều”, nam nghệ sĩ cải lương chia sẻ.

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