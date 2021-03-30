Thắm Bebe: Nếu cô ta là một người vợ khôn khéo, tâm lý thì cuộc hôn nhân với Hoàng Anh chưa chắc đã đổ vỡ

Hậu trường 30/03/2021 14:58

“Nếu cô ta là một người vợ khôn khéo, tâm lý thì cuộc hôn nhân với Hoàng Anh chưa chắc đã đổ vỡ. Đâu phải cái gì cũng đưa lên mạng xã hội, trong khi chồng mình là người của công chúng”, Thắm Bebe ẩn ý nói về vợ vũ của Hoàng Anh.

Đầu tháng 12/2020, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nam diễn viên Hoàng Anh ly hôn với vợ Quỳnh Như sau 3 năm chung sống. Hậu ly hôn, vợ cũ còn tố nam diễn viên bội bạc, lợi dụng cô để sang nước ngoài. Còn về phía Hoàng Anh, nam diễn viên lên tiếng phủ nhận chuyện mình có người mới.

Từ khi Hoàng Anh ly hôn vợ đến nay, Thắm Bebe được xem là “người tình tin đồn” với nam diễn viên, nhiều đồn đoán cho rằng cô chính là “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc gia đình của nam diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ. Tuy nhiên, Hoàng Anh và Thắm Bebe nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và đồng nghiệp, không hề có quan hệ tình cảm.

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 Mặc dù không khẳng định tình cảm yêu đương nhưng cả 2 luôn xuất hiện trong những khung hình 'tình bể bình' - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, nếu theo dõi trang cá nhân của cả hai thường xuyên, khán giả sẽ không khó để tìm ra những bằng chứng “rõ rành rành” về mối quan hệ mập mờ giữa Hoàng Anh và Thắm Bebe. Theo đó, cả hai rất thường xuyên gắn thẻ nhau trong những bức ảnh thân mật. Hơn thế nữa, dân mạng còn nhiều lần soi ra không ít hình ảnh mà Hoàng Anh và “người tình tin đồn” xuất hiện ở cùng một khung cảnh giống y. Bên dưới phần bình luận, nam diễn viên cũng ít khi bỏ sót bài đăng nào của Thắm Bebe, Hoàng Anh rất chăm chỉ thể hiện sự quan tâm lẫn "cà khịa". 

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 Thắm Bebe cho rằng hôn nhân của Hoàng Anh tan vỡ là có phần lỗi từ người vợ cũ tên Quỳnh Như - Ảnh: FBNV

Mới đây, Thắm Bebe đã có những chia sẻ trên 2Sao - Vietnamnet về lùm xùm xung quanh ồn ào của Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như. Theo đó, cô cho rằng chính Quỳnh Như là người đã tự tay phá nát cuộc hôn nhân của chính mình. Cụ thể Thắm Bebe nói:

"Hôn nhân tan vỡ, ít nhiều lỗi đều từ hai phía. Nhưng những việc đơn giản nhất như dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc con cái là việc của phụ nữ.

Chưa kể, là phụ nữ cũng phải biết chăm chút mình. Làm đẹp trước hết là vì mình, thể hiện sự tôn trọng bản thân, sau đó mới vì chồng. Chồng là một diễn viên nổi tiếng thì việc làm đẹp càng quan trọng hơn, bởi ngoài chồng còn khán giả của chồng. Ngoài ra cũng nên dịu dàng, biết kính trên nhường dưới…

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 'Nếu cô ta là một người vợ khôn khéo, tâm lý thì cuộc hôn nhân với Hoàng Anh chưa chắc đã đổ vỡ', Thắm Bebe chia sẻ về vợ cũ nam diễn viên - Ảnh: FBNV

Ở Mỹ, ai cũng phải đi làm nhưng là một người vợ, người mẹ thì phải biết thu vén, chu toàn mọi việc trong gia đình… Đây cũng là một cách để giữ mái ấm của mình. Hôn nhân cũng như một sợ dây đàn mà người vợ là người nắm trong tay quyền điều khiển.

Nếu cô ta là một người vợ khôn khéo, tâm lý thì cuộc hôn nhân với Hoàng Anh chưa chắc đã đổ vỡ. Đâu phải cái gì cũng đưa lên mạng xã hội, trong khi chồng mình là người của công chúng.

Cô ta chẳng khác nào tự tay phá nát cuộc hôn nhân của mình khi lập bè phái miệt thị, bóp méo sự thật, "triệt cùng giết tận" con đường sống của Hoàng Anh".

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 Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như thuở còn mặn nồng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, khi được hỏi về tình hình hiện tại của Hoàng Anh, Thắm Bebe cho biết vì cả hai còn đang làm show cùng nhau nên nam diễn viên hiện vẫn có nguồn chi phí để trang trải cuộc sống. Đồng thời Thắm Bebe khẳng định sẽ đảm đương mọi thứ để Hoàng Anh không phải bận tâm bất cứ điều gì. Trong bài đăng gần đây, cô nàng cũng chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến vấn đề này: “Anh ấy đã lấy lại thăng bằng...mọi thứ đã ổn định...chỉ cần như vậy... Việc kế tiếp là em đã trải hoa hồng và anh chỉ có bước”.

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