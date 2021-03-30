‘Quái kiệt làng hài’ U90 già yếu, bị lẫn, tuổi xế chiều quanh quẩn ở nhà cùng vợ kém gần 20 tuổi

Hậu trường 30/03/2021 14:19

Ở độ tuổi 87, nghệ sĩ Tùng Lâm đã dần già yếu, đi lại hơi khó khăn, lại thêm chứng lãng tai.

Mới đây, nhóm Ngũ Long Du Ký của các nghệ sĩ như: Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười... đã đến thăm hỏi và chia sẻ về cuộc sống của nghệ sĩ Tùng Lâm - người được mệnh danh là "quái kiệt làng hài".

Nam nghệ sĩ đình đám một thời hiện đang sống tại một hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Ở độ tuổi 87, nghệ sĩ Tùng Lâm đã dần già yếu, đi lại có đôi chút khó khăn, lại còn thêm chứng lãng tai. Dù vậy, ông vẫn nhớ hết tên các đồng nghiệp và nói chuyện vô cùng hài hước.  

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 Ở độ tuổi 87, nghệ sĩ Tùng Lâm đã dần già yếu, đi lại có đôi chút khó khăn, lại còn thêm chứng lãng tai

Hàng ngày, ông chỉ đi lại quanh quẩn trong nhà, rất hiếm khi ra ngoài. Tuy vậy, tuổi xế chiều của ông may mắn còn có người vợ kém gần 20 tuổi luôn bên cạnh chăm sóc, bầu bạn. Vì tuổi cao sức yếu nên hiện tại, ông sống nhờ vào tiền các con hay các đồng nghiệp và học trò gửi tặng.

Khi các nghệ sĩ trong nhóm Ngũ Long Du Ký gửi tặng những phong bao lì xì đến cho nghệ sĩ Tùng Lâm, ông vô cùng hài hước chia sẻ: "Sau này nếu ai có gửi tiền, đừng gửi cho chú Tùng Lâm. Hãy gửi cho Tùng Lâm, vì còn trẻ".

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 Người vợ kém nghệ sĩ Tùng Lâm gần 20 tuổi 

Dù già yếu như thế nhưng Tùng Lâm vẫn trình bày ca khúc Xập xám chướng - ca khúc làm nên tên tuổi 'Quái kiệt' làng hài miền Nam thời đỉnh cao một cách vui vẻ và tràn đầy lạc quan. Đồng thời, ông cũng ngẫu hứng cho các đàn em xem những bức hình kỉ niệm thời ông còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Danh hài Tùng Lâm sinh năm 1934, tên thật là Lâm Ngươn Phẩm. Ông sinh ra trong một gia đình có 10 chị em, xuất thân khốn khó. Ngay từ nhỏ, ông đã phải bôn ba cùng bạn bè ngao du đàn hát để kiếm kế sinh nhai. Đến năm 1952, ông mới lấy nghệ danh Tùng Lâm.

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 Dù ở tuổi xế chiều già yếu, 'quái kiệt làng hài' vẫn tỏ ra lạc quan, yêu đời

Từng chiến thắng ở nhiều cuộc thi ca hát, nhưng đến độ tuổi trưởng thành, tên tuổi của Tùng Lâm lại gắn liền với lĩnh vực diễn xuất. Sau này, ông có thời gian ngắn làm diễn viên lồng tiếng trước khi chuyển hẳn sang hài kịch kiêm bầu sô tạp kỹ.

Trước năm 1975, ông là một trong những danh hài đình đám nhất nhì phía Nam. Dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Tùng Lâm phải kể đến khi ông cùng Khả Năng, Thanh Việt, La Thoại Tân tham gia phim Tứ quái Sài Gòn – một dự án gây được tiếng vang trong nước lẫn thị trường nước ngoài.

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