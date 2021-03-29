Vợ Vân Quang Long: Phủ nhận tin đồn mình là ‘tiểu tam’, có xuất thân là gái bia ôm

Hậu tang lễ Vân Quang Long, những tin đồn xoay quanh anh và gia đình dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, Linh Lan – vợ hai của cố nghệ sĩ đã lên tiếng về việc mình bị gọi là “tiểu tam”, có xuất thân từ gái bia ôm.

Mặc dù Vân Quang Long đã qua đời được hơn 3 tháng, thế nhưng những đồn đoán về anh và gia đình dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây nhất, vợ hai cố nghệ sĩ – Linh Lan đã phải lên tiếng về tin đồn mình là con giáp thứ 13 chen ngang vào gia đình hạnh phúc của nam ca sĩ. Đồng thời, nguồn tin lan truyền còn cho rằng cô có xuất thân là gái bia ôm. Vân Quang Long bên cạnh Linh Lan và bé Helen - Ảnh: FBNV Theo đó, trong quá trình trả lời báo giới, Linh Lan phủ nhận mọi thông tin bịa đặt, thất thiệt cho rằng mình có quá khứ không tốt, xuất thân là gái bia ôm. Cô cũng cho biết, phải chăng tin đồn này xuất phát từ việc cố nghệ sĩ là một người đàn ông khá hào hao nên dễ khiến nhiều người đánh đồng, hiểu lầm, từ đó có những lời đồn đoán như hiện tại.

Linh Lan chia sẻ rằng có thể vì nam nghệ sĩ khá đào hoa nên mọi người đánh đồng và đồn đoán cô là 'tiểu tam' - Ảnh: Vietnamnet Ngoài ra, Linh Lan cũng chia sẻ thêm khi còn sống, Vân Quang Long luôn công khai mối quan hệ với hai mẹ con cô. Nam ca sĩ giới thiệu khắp nơi và không hề che giấu với báo chí. Vậy nên, cô khẳng định mình không phải là “tiểu tam” phá vỡ hạnh phúc gia đình của cố nghệ sĩ khi ấy. Được biết lúc ở Mỹ, Vân Quang Long đã nhiều lần bất mãn với Mimi trong chuyện tiền bạc cũng như nhiều vấn đề khác. Mọi chuyện quá đáng đến mức anh chàng phải dọn ra ngoài để mướn phòng ở riêng.

Trước đó, kênh Youtube chính thức của Linh Lan cũng có đăng tải một đoạn video clip ghi lại cảnh hai mẹ con bé Helen đi chơi vui vẻ với nhau. Vợ hai cố nghệ sĩ viết: “Quá khứ qua đi, hiện tại 2 mẹ con bình yên hàng ngày và cố gắng hơn xưa, vậy là đủ". Trong clip, Linh Lan không quên nhắc lại vấn đề mình bị đồn đoán chuyện mượn hay xin tiền người khác suốt thời gian qua. Theo đó, cô cũng khuyên mọi người hãy cẩn thận trước những tin nhắn giả mạo cô để vay mượn tiền. Trước đó, Linh Lan cũng gửi lời khuyên đến mọi người hãy cẩn thận với những kẻ giả danh cô để xin hay vay tiền - Ảnh: Youtube NV “Tôi cũng muốn cảnh báo mọi người rằng, cuộc đời này nhất giả nhất thật, đừng nên quá tin vào lời một người nào đó nói trên mạng xã hội", Linh Lan chia sẻ với người xem.

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