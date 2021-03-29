Nghệ sĩ cải lương Tuấn Anh chạy xe ôm kiếm sống vừa bị đột quỵ, vợ bán vé số lo cho chồng

Nghệ sĩ cải lương Tuấn Anh vừa bị đột quỵ và xuất huyết não. Bà xã của anh vốn xuất thân là một cô đào xinh đẹp giờ đây cũng phải đi bán vé số để lo bệnh cho chồng.

Mới đây, diễn viên Quốc Thuận đã chia sẻ trên trang cá nhân thông tin của nghệ sĩ cải lương Tuấn Anh. Theo lời nam MC Vợ Chồng Son, đây là một nghệ sĩ không nổi tiếng, kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm. Chỉ khi nào có show hát thì anh mới đi diễn.

Nghệ sĩ cải lương Tuấn Anh - Internet

“Vợ chồng anh nghèo đến mức phải ở nhờ trong đình Tân Đông, Thủ Đức, TP.HCM. Vợ anh cũng là nghệ sĩ, từng là cô đào xinh đẹp xuất thân trong gia đình cải lương nhà nòi. Nhưng do hoàn cảnh nên phải phụ trách việc làm vệ sinh trong đình. Từ khi anh Tuấn Anh bị đột quỵ và xuất huyết não, chị đi bán vé số lo bệnh cho chồng", Quốc Thuận chia sẻ trên trang cá nhân của mình.





MC Quốc Thuận đăng tải hoàn cảnh của Tuấn Anh - Ảnh: FBNV

Ngay khi bài đăng của Quốc Thuận được đăng tải, bên dưới đã có nhiều người hỏi thăm số tài khoản hoặc cách thức liên hệ với gia đình nghệ sĩcải lương. Theo đó, danh hài Tiến Luật để lại bình luận xin thông tin số tài khoản ngân hàng, còn nhóm từ thiện Ngũ long của nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng… cũng đã đồng ý đứng ra nhận quyên góp cho trường hợp này.





Diễn viên Trọng Nhân cũng cập nhật tình hình nghệ sĩ cải lương nghèo vừa bị đột quỵ - Ảnh: FBNV

Liên quan đến hoàn cảnh của nghệ sĩ Tuấn Anh, diễn viên Trọng Nhân cũng đã đăng tải hoàn cảnh của người nghệ sĩ bị đột quỵ lên mạng để những mạnh thường quân có thể tiếp cận và giúp đỡ cho Tuấn Anh.

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