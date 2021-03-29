Biệt thự 25 tỷ đại gia Đức An xây tặng mẹ con Phan Như Thảo: Khu vườn cực hút mắt, netizen ngỡ lạc vào xứ sở thần tiên

Hậu trường 29/03/2021 14:24

Mới đây, người đẹp Phan Như Thảo đã livestream trên trang cá nhân của mình khoe hình ảnh khu vườn trong biệt thự của gia đình cô tại Đà Lạt. Theo chân cô nàng, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước vẻ hùng vĩ và nên thơ của khu vườn ấy.

Trong phần livestream mới nhất trên trang cá nhân, người đẹp Phan Như Thảo đã giới thiệu khu vườn bên trong căn biệt thự của gia đình cô. Theo chân cô nàng đi một vòng khu vườn, người xem cứ ngỡ như mình đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Mọi thứ được thiết kế theo phong cách hùng vĩ, nhưng không hề kém phần nên thơ.

phan nhu thao 1
 Khu vườn bên trong căn biệt thự 25 tỷ của người mẫu Phan Như Thảo - Ảnh: FBNV

Trong khu vườn, lối đi làm bằng những viên đá xếp lại với nhau. Xung quanh khuôn viên, cặp vợ chồng sử dụng nhiều hàng rào chắn và lấp kín những khoảng trống bằng đủ các loại hoa khác nhau, cực kì sặc sỡ và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, khu vườn “cổ tích” này còn có cả một hồ cá koi tạo cảm giác sinh động, mát mẻ. Có lẽ nơi đây được trồng nhiều cây cối, các loại hoa cùng nhiều thảm có, thế nên không khí xung quanh căn biệt thự luôn trong lành, tươi mới.

phan nhu thao 2
 Người đẹp còn nuôi cá koi và trồng thêm rất nhiều hoa xung quanh khu vườn - Ảnh: FBNV

Ngay khi Phan Như Thảo đăng tải đoạn livestream đã có rất nhiều người dành sự quan tâm cho khu vườn “thần tiên” này. Hầu hết ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó, họ tỏ ra mê ly với khung cảnh nơi đây. Bên dưới phần bình luận, diễn viên Vân Hugo có để lại một tấm ảnh chụp bao quát căn biệt thự của người đẹp Như Thảo, nữ diễn viên khen ngợi: “Đẹp như một giấc mơ em ơi”.

phan nhu thao 3
 Bức ảnh chụp căn biệt thự được diễn viên Vân Hugo 'thả nhẹ' ở dòng bình luận - Ảnh: FBNV

Căn biệt thự này được chồng là đại gia Đức An xây tặng mẹ con người đẹp Như Thảo. Công trình do tự tay vị đại gia nghiên cứu hình mẫu, theo sát quá trình thi công, và chính thức hoàn thành vào năm 2018. Riêng phần nội thất, đại gia Đức An đã đặt mua ở nước ngoài. Được biết, giá trị của căn biệt thự này lên đến 25 tỷ đồng.

phan nhu thao 4
 Người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An kết hôn hồi 2015 - Ảnh: FBNV

Người mẫu Phan Như Thảo (SN 1988) chính thức kết hôn cùng đại gia Đức An hồi 2015. Trước cô, anh đã từng có 3 đời vợ. Vì vậy, khi Như Thảo quyết định tiến đến xây dựng gia đình cùng người đàn ông này, cô đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, một bộ phận cho rằng Như Thảo chỉ hám danh lợi nên mới chấp nhận lấy vị đại gia hơn cô 26 tuổi. Thế nhưng, vượt qua mọi đồn đoán của dư luận, cho đến hiện tại, Như Thảo đã chứng minh cho mọi người thấy được rằng cô đang thực sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Hiện tại, vợ chồng nàng mẫu đã có với nhau một bé gái, tên ở nhà là Bồ Câu, bé có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, đặc biệt là “sao y bản chính” với bố Đức An.

Lệ Quyên ẩn ý về 'tình trẻ': Họ xui vì gặp Quyên đúng lúc Quyên đang rực rỡ, có quá nhiều thứ

Lệ Quyên ẩn ý về 'tình trẻ': Họ xui vì gặp Quyên đúng lúc Quyên đang rực rỡ, có quá nhiều thứ

"Người đàn ông của hiện tại, hay ít nhất mình có thể nói rằng từ giờ trở đi sẽ là người mang nhiều áp lực hơn rất nhiều. Bởi vì họ xui, họ gặp Quyên lúc Quyên quá rực rỡ, có quá nhiều thứ", Lệ Quyên trải lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phan Như Thảo và Đức An chồng Phan Như Thảo biệt thự của Phan Như Thảo

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 39 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 55 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026