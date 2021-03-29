Biệt thự 25 tỷ đại gia Đức An xây tặng mẹ con Phan Như Thảo: Khu vườn cực hút mắt, netizen ngỡ lạc vào xứ sở thần tiên

Mới đây, người đẹp Phan Như Thảo đã livestream trên trang cá nhân của mình khoe hình ảnh khu vườn trong biệt thự của gia đình cô tại Đà Lạt. Theo chân cô nàng, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước vẻ hùng vĩ và nên thơ của khu vườn ấy.

Trong phần livestream mới nhất trên trang cá nhân, người đẹp Phan Như Thảo đã giới thiệu khu vườn bên trong căn biệt thự của gia đình cô. Theo chân cô nàng đi một vòng khu vườn, người xem cứ ngỡ như mình đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Mọi thứ được thiết kế theo phong cách hùng vĩ, nhưng không hề kém phần nên thơ. Khu vườn bên trong căn biệt thự 25 tỷ của người mẫu Phan Như Thảo - Ảnh: FBNV Trong khu vườn, lối đi làm bằng những viên đá xếp lại với nhau. Xung quanh khuôn viên, cặp vợ chồng sử dụng nhiều hàng rào chắn và lấp kín những khoảng trống bằng đủ các loại hoa khác nhau, cực kì sặc sỡ và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, khu vườn “cổ tích” này còn có cả một hồ cá koi tạo cảm giác sinh động, mát mẻ. Có lẽ nơi đây được trồng nhiều cây cối, các loại hoa cùng nhiều thảm có, thế nên không khí xung quanh căn biệt thự luôn trong lành, tươi mới.

Người đẹp còn nuôi cá koi và trồng thêm rất nhiều hoa xung quanh khu vườn - Ảnh: FBNV Ngay khi Phan Như Thảo đăng tải đoạn livestream đã có rất nhiều người dành sự quan tâm cho khu vườn “thần tiên” này. Hầu hết ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó, họ tỏ ra mê ly với khung cảnh nơi đây. Bên dưới phần bình luận, diễn viên Vân Hugo có để lại một tấm ảnh chụp bao quát căn biệt thự của người đẹp Như Thảo, nữ diễn viên khen ngợi: “Đẹp như một giấc mơ em ơi”. Bức ảnh chụp căn biệt thự được diễn viên Vân Hugo 'thả nhẹ' ở dòng bình luận - Ảnh: FBNV Căn biệt thự này được chồng là đại gia Đức An xây tặng mẹ con người đẹp Như Thảo. Công trình do tự tay vị đại gia nghiên cứu hình mẫu, theo sát quá trình thi công, và chính thức hoàn thành vào năm 2018. Riêng phần nội thất, đại gia Đức An đã đặt mua ở nước ngoài. Được biết, giá trị của căn biệt thự này lên đến 25 tỷ đồng.

Người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An kết hôn hồi 2015 - Ảnh: FBNV Người mẫu Phan Như Thảo (SN 1988) chính thức kết hôn cùng đại gia Đức An hồi 2015. Trước cô, anh đã từng có 3 đời vợ. Vì vậy, khi Như Thảo quyết định tiến đến xây dựng gia đình cùng người đàn ông này, cô đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, một bộ phận cho rằng Như Thảo chỉ hám danh lợi nên mới chấp nhận lấy vị đại gia hơn cô 26 tuổi. Thế nhưng, vượt qua mọi đồn đoán của dư luận, cho đến hiện tại, Như Thảo đã chứng minh cho mọi người thấy được rằng cô đang thực sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Hiện tại, vợ chồng nàng mẫu đã có với nhau một bé gái, tên ở nhà là Bồ Câu, bé có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, đặc biệt là “sao y bản chính” với bố Đức An.

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