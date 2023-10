Biệt thự 25 tỷ đại gia Đức An xây tặng mẹ con Phan Như Thảo: Khu vườn cực hút mắt, netizen ngỡ lạc vào xứ sở thần tiên

Người đẹp còn nuôi cá koi và trồng thêm rất nhiều hoa xung quanh khu vườn - Ảnh: FBNV

Ngay khi Phan Như Thảo đăng tải đoạn livestream đã có rất nhiều người dành sự quan tâm cho khu vườn “thần tiên” này. Hầu hết ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó, họ tỏ ra mê ly với khung cảnh nơi đây. Bên dưới phần bình luận, diễn viên Vân Hugo có để lại một tấm ảnh chụp bao quát căn biệt thự của người đẹp Như Thảo, nữ diễn viên khen ngợi: “Đẹp như một giấc mơ em ơi”.

Bức ảnh chụp căn biệt thự được diễn viên Vân Hugo 'thả nhẹ' ở dòng bình luận - Ảnh: FBNV

Căn biệt thự này được chồng là đại gia Đức An xây tặng mẹ con người đẹp Như Thảo. Công trình do tự tay vị đại gia nghiên cứu hình mẫu, theo sát quá trình thi công, và chính thức hoàn thành vào năm 2018. Riêng phần nội thất, đại gia Đức An đã đặt mua ở nước ngoài. Được biết, giá trị của căn biệt thự này lên đến 25 tỷ đồng.