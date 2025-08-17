Sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang sau 4 lần đột quỵ 'thập tử nhất sinh'

Sáng 15/8, con trai đầu của nghệ sĩ phát hiện bố bị hôn mê tại nhà riêng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện Thống Nhất TP HCM cấp cứu. Một số đồng nghiệp thân thiết biết tin đã tới thăm hỏi Phước Sang.

Theo thông tin từ VietNamNet, một người thân đến thăm Phước Sang vào khuya 15/8 và hôm nay - 16/8 cho biết nghệ sĩ khỏe rõ rệt, đã ăn được cháo loãng, có thể nói chuyện dù phát âm khó khăn và nhận diện được tất cả người vào thăm. Những ngày qua, Phước Quang - con trai 17 tuổi của Phước Sang và Kim Thư - túc trực chăm sóc cha từng miếng ăn, giấc ngủ. Ngoài ra, vài người thân luân phiên vào Bệnh viện Thống Nhất TPHCM hỗ trợ hai cha con. "Anh ấy tỉnh táo, minh mẫn, dù khó nói chuyện nhưng có thể phản ứng chính xác với từng câu nói của người vào thăm. Đặc biệt, đôi mắt anh vẫn tinh tường, không phải kiểu lờ đờ của người đau yếu nặng", nguồn tin chia sẻ.

Dù qua cơn nguy kịch, việc bị đột quỵ lần 4 vẫn rất nguy hiểm, tương lai của Phước Sang thế nào còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có ý chí của anh. Nghệ sĩ Phước Sang Phước Sang từng trải qua 3 lần đột quỵ não, gần nhất hồi tháng 3/2024. Khi sức khỏe khá hơn, anh trở lại công việc, làm khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương cùng diễn viên Việt Trinh, biên kịch Châu Thổ. Đầu tháng 8, đạo diễn Trung Lùn tiết lộ hậu trường Phước Sang trở lại phim trường đóng vai khách mời trong Làm giàu với ma phần 2.

Nghệ sĩ hiện sống cùng các con ở TP HCM. Phước Sang cho biết tình thương của các con giúp anh chiến đấu bệnh tật. Giai đoạn anh lâm bệnh, mỗi sáng trước khi đi học, con trai lớn - tên thân mật là Đôla, 17 tuổi - tắm rửa, vệ sinh cơ thể cho bố. Tối ở nhà, cậu đút cơm và thu xếp mền, gối, nhắc bố ngủ, uống thuốc đúng giờ. Nhờ gia đình, anh trân trọng cuộc sống hơn, cố gắng tập vật lý trị liệu để sớm bình phục. Nghệ sĩ Phước Sang gần đây, khi đóng vai khách mời trong phim Làm giàu với ma 2 Phước Sang là em trai của đạo diễn Lưu Huỳnh. Từ khi còn đi học, nghệ sĩ diễn kịch câm, kịch hài trong đội kịch Nhà Văn hóa quận 6, TP HCM. Diễn viên từng thành lập sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng (1990), sân khấu kịch Sài Gòn (1998), sân khấu kịch Nam Quang (2002), hãng phim Phước Sang (2002). Thập niên 2000, Phước Sang là "vua phim Tết", sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách. Diễn viên còn tham gia sản xuất các phim như Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn(2005), Áo lụa Hà Đông(2006), Huyền thoại bất tử (2009), Hello cô Ba (2012). Hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm nhận giải thưởng tại một liên hoan phim quốc tế, với phim Áo lụa Hà Đông - giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Busan, Hàn Quốc.

