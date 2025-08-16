Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Sáng 15/8, con trai đầu của nghệ sĩ phát hiện bố bị hôn mê tại nhà riêng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện Thống Nhất TP HCM cấp cứu. Một số đồng nghiệp thân thiết biết tin đã tới thăm hỏi Phước Sang

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 15/8, con trai đầu của nghệ sĩ phát hiện bố bị hôn mê tại nhà riêng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện Thống Nhất TP HCM cấp cứu. Một số đồng nghiệp thân thiết biết tin đã tới thăm hỏi Phước Sang. Phước Sang từng trải qua 3 lần đột quỵ não, gần nhất hồi tháng 3/2024. Khi sức khỏe khá hơn, anh trở lại công việc, làm khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương cùng diễn viên Việt Trinh, biên kịch Châu Thổ. Đầu tháng 8, đạo diễn Trung Lùn tiết lộ hậu trường Phước Sang trở lại phim trường đóng vai khách mời trong Làm giàu với ma phần 2.

Phước Sang giữ lạc quan để vượt bạo bệnh sau khi đột quỵ lần ba NSND Hồng Vân chia sẻ xúc động trên trang cá nhân: "Bạn ấy có ngoéo tay hứa sẽ khoẻ... Xin bạn bè, đồng nghiệp và khán giả của bạn ấy một lời cầu nguyện cho bạn của chúng tôi, chúng ta vượt qua kiếp nạn này, cầu mong bạn mau khoẻ, giữ lời hứa nha bạn". Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gửi đến đạo diễn Phước Sang dưới bài đăng của NSND Hồng Vân: "Tất cả mọi người đều mong anh ấy mau khoẻ và bình an, trong đó có em nha chị và anh ơi!".

NSND Mỹ Uyên thì viết: "Cầu anh bình an". NSƯT Cát Tường cũng tin điều tốt đẹp sẽ đến với đạo diễn Phước Sang, nhắn nhủ: "Anh sẽ khoẻ!". Nhiều nghệ sĩ đã để lại lời cầu nguyện bình an đến đạo diễn Phước Sang Phước Sang là em trai của đạo diễn Lưu Huỳnh. Ông từng thành lập nhiều sân khấu hài kịch ở TP.HCM, đồng thời được mệnh danh là "vua phim Tết" khi sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như: Hello cô Ba, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn,... cùng hơn 20 phim truyền hình, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài. Tháng 10/2012, Phước Sang làm ăn thua lỗ, nợ hàng tỷ đồng vì dồn tiền vào bất động sản. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân của nam nghệ sĩ với diễn viên Kim Thư cũng kết thúc. Biến cố cuộc sống đã khiến Phước Sang gần như biến mất khỏi showbiz một thời gian dài. Đến khoảng năm 2020, đạo diễn Phước Sang mới dần tham gia hoạt động nghệ thuật trở lại, song không nhiều như thời đỉnh cao. Nghệ sĩ hiện sống cùng các con ở TP HCM. Phước Sang cho biết tình thương của các con giúp anh chiến đấu bệnh tật. Giai đoạn anh lâm bệnh, mỗi sáng trước khi đi học, con trai lớn - tên thân mật là Đôla, 17 tuổi - tắm rửa, vệ sinh cơ thể cho bố. Tối ở nhà, cậu đút cơm và thu xếp mền, gối, nhắc bố ngủ, uống thuốc đúng giờ. Nhờ gia đình, anh trân trọng cuộc sống hơn, cố gắng tập vật lý trị liệu để sớm bình phục.

