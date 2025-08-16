Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Hậu trường 16/08/2025 09:36

Sáng 15/8, con trai đầu của nghệ sĩ phát hiện bố bị hôn mê tại nhà riêng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện Thống Nhất TP HCM cấp cứu. Một số đồng nghiệp thân thiết biết tin đã tới thăm hỏi Phước Sang

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 15/8, con trai đầu của nghệ sĩ phát hiện bố bị hôn mê tại nhà riêng, nhanh chóng đưa đến bệnh viện Thống Nhất TP HCM cấp cứu. Một số đồng nghiệp thân thiết biết tin đã tới thăm hỏi Phước Sang.

Phước Sang từng trải qua 3 lần đột quỵ não, gần nhất hồi tháng 3/2024. Khi sức khỏe khá hơn, anh trở lại công việc, làm khách mời trong chương trình 24 giờ gieo hạt yêu thương cùng diễn viên Việt Trinh, biên kịch Châu Thổ. Đầu tháng 8, đạo diễn Trung Lùn tiết lộ hậu trường Phước Sang trở lại phim trường đóng vai khách mời trong Làm giàu với ma phần 2.

Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an - Ảnh 1
Phước Sang giữ lạc quan để vượt bạo bệnh sau khi đột quỵ lần ba

NSND Hồng Vân chia sẻ xúc động trên trang cá nhân: "Bạn ấy có ngoéo tay hứa sẽ khoẻ... Xin bạn bè, đồng nghiệp và khán giả của bạn ấy một lời cầu nguyện cho bạn của chúng tôi, chúng ta vượt qua kiếp nạn này, cầu mong bạn mau khoẻ, giữ lời hứa nha bạn".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhắn gửi đến đạo diễn Phước Sang dưới bài đăng của NSND Hồng Vân: "Tất cả mọi người đều mong anh ấy mau khoẻ và bình an, trong đó có em nha chị và anh ơi!".

NSND Mỹ Uyên thì viết: "Cầu anh bình an".

NSƯT Cát Tường cũng tin điều tốt đẹp sẽ đến với đạo diễn Phước Sang, nhắn nhủ: "Anh sẽ khoẻ!". 

Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an - Ảnh 2
Nhiều nghệ sĩ đã để lại lời cầu nguyện bình an đến đạo diễn Phước Sang

Phước Sang là em trai của đạo diễn Lưu Huỳnh. Ông từng thành lập nhiều sân khấu hài kịch ở TP.HCM, đồng thời được mệnh danh là "vua phim Tết" khi sản xuất và góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như: Hello cô Ba, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn,... cùng hơn 20 phim truyền hình, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài.

Tháng 10/2012, Phước Sang làm ăn thua lỗ, nợ hàng tỷ đồng vì dồn tiền vào bất động sản. Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân của nam nghệ sĩ với diễn viên Kim Thư cũng kết thúc. Biến cố cuộc sống đã khiến Phước Sang gần như biến mất khỏi showbiz một thời gian dài. Đến khoảng năm 2020, đạo diễn Phước Sang mới dần tham gia hoạt động nghệ thuật trở lại, song không nhiều như thời đỉnh cao. 

Nghệ sĩ hiện sống cùng các con ở TP HCM. Phước Sang cho biết tình thương của các con giúp anh chiến đấu bệnh tật. Giai đoạn anh lâm bệnh, mỗi sáng trước khi đi học, con trai lớn - tên thân mật là Đôla, 17 tuổi - tắm rửa, vệ sinh cơ thể cho bố. Tối ở nhà, cậu đút cơm và thu xếp mền, gối, nhắc bố ngủ, uống thuốc đúng giờ. Nhờ gia đình, anh trân trọng cuộc sống hơn, cố gắng tập vật lý trị liệu để sớm bình phục.

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Sáng 15/8, trong không khí trầm buồn và đầy thương tiếc, đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và người hâm mộ đã tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh giáo xứ Phước Khánh, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Xem thêm
Từ khóa:   Phước Sang đạo diễn Phước Sang Phước Sang đột quỵ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Đời sống 24 phút trước
Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Hậu trường 58 phút trước
Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt

Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 16/8/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 16/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 18/8/2025, rũ sạch vận đen, đón nhận cơ hội phát tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 18/8/2025, rũ sạch vận đen, đón nhận cơ hội phát tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 16/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, hứng trọn tinh hoa, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, hứng trọn tinh hoa, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, ĐẠI HỶ ĐẠI TÀI, 3 con giáp bất ngờ được Thần Tài lẫn Quý Nhân chiếu cố, Tài Lộc leo thang, gió thổi tiền vào túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, ĐẠI HỶ ĐẠI TÀI, 3 con giáp bất ngờ được Thần Tài lẫn Quý Nhân chiếu cố, Tài Lộc leo thang, gió thổi tiền vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Hà Nội: Sản phụ nặng 178kg không thể gây tê tủy sống vượt cạn thành công

Hà Nội: Sản phụ nặng 178kg không thể gây tê tủy sống vượt cạn thành công

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh

Hành trình mang thai 39 tuần "ngoạn mục" của Ngô Thanh Vân

Hành trình mang thai 39 tuần "ngoạn mục" của Ngô Thanh Vân

Ốc Thanh Vân lên tiếng về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời

Ốc Thanh Vân lên tiếng về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời

'Dậy sóng' bức tâm thư của Ngô Thanh Vân sau hơn 1000 ngày 'đi tìm con'

'Dậy sóng' bức tâm thư của Ngô Thanh Vân sau hơn 1000 ngày 'đi tìm con'

Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái

Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái