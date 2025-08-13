Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh

Hậu trường 13/08/2025 10:31

Sáng 13/8, giới nghệ sĩ và khán giả yêu mến hài kịch bàng hoàng trước tin nghệ sĩ hài Bắc Hải đã qua đời. Nghệ sĩ hài Bắc Hải bén duyên sân khấu từ thập niên 1990, khi hài kịch đang ở giai đoạn sôi động và rực rỡ.

Theo thông tin từ VietNamNet, chị Kim Thắm cho biết, chồng - nghệ sĩ Bắc Hải qua đời vào 7h sáng nay, 13/8 sau thời gian điều trị nhiều bệnh, hưởng dương 55 tuổi.

Những năm gần đây, sức khỏe Bắc Hải ngày càng sa sút. Năm 2022, anh nhập viện cấp cứu vì xơ gan, suy thận. Tuổi 55, nam nghệ sĩ không chỉ bị xơ gan nặng, teo thận còn hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn; từng hôn mê sâu 10 ngày liền.  

Do kinh tế kiệt quệ, Bắc Hải không được chữa trị tốt. Vài tháng trước, bệnh tình anh trở nặng nhưng không đủ tiền nhập viện, chỉ có thể dùng thuốc Nam lấy ở An Giang. 

Bên đầu dây điện thoại, chị Kim Thắm khóc nghẹn ngào. Lúc hấp hối, Bắc Hải dặn vợ gọi cho nghệ sĩ Bình Tinh, nhờ cô lo cho 2 mẹ con.

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh - Ảnh 1
Nghệ sĩ hài Bắc Hải

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bình Tinh chia sẻ vợ Bắc Hải cho biết anh ra đi lúc 7h ngày 13/8. Sáng nay anh còn khá tỉnh táo, còn kêu vợ đi mua đồ ăn sáng. Nhưng khi chị về đến nhà thì anh đã lặng lẽ ra đi.

Vợ nghệ sĩ Bắc Hải đã khóc nói với Bình Tinh rằng Bắc Hải có nhắn khi anh qua đời nhờ Bình Tinh lo hậu sự giùm anh.

Nhiều năm nay, nghệ sĩ Bắc Hải gặp vấn đề về sức khỏe, có lúc anh hôn mê tưởng như không qua khỏi. Gia cảnh Bắc Hải khó khăn, vợ chồng anh phải ở nhà thuê nên các nghệ sĩ đã nhiều lần kêu gọi để giúp đỡ anh.

Bình Tinh là một trong số những nghệ sĩ tích cực giúp đỡ Bắc Hải. Cô đã từng đứng ra kêu gọi để Bắc Hải có tiền phẫu thuật. Bình Tinh tâm sự: "Anh Hải làm trong nghề rất lâu, có lẽ nghệ sĩ ai cũng biết anh. Tôi từng vài lần làm việc với anh, không nhiều nhưng biết nhau cũng mấy chục năm rồi. Khi nghe vợ anh Hải nhắn gởi lời của anh, tôi hiện đang bận rất nhiều việc nhưng cố gắng sắp xếp lại để phụ một tay cùng gia đình lo cho anh. Tôi đã làm việc với cơ sở mai táng, sẽ đưa anh từ Cần Giờ lên nhà tang lễ ở thành phố để nghệ sĩ, khán giả tiện viếng anh. Sau đó sẽ đưa anh về an táng nơi quê nhà".

Hiện vợ Bắc Hải mưu sinh bằng việc bán khô, cá ở căn nhà thuê tại Cần Giờ. Họ có con trai mà theo Bình Tinh thì rất ngoan.

Nghệ sĩ Bắc Hải tuy không có những vai diễn nổi bật nhưng anh quen thuộc trong làng hài. Anh từng đóng chung với các nghệ sĩ Bảo Chung, Hồng Tơ, Hoài Linh…

