Ốc Thanh Vân lên tiếng về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời

Hậu trường 11/08/2025 17:17

Trong tập mới nhất của chương trình Bước chân hai thế hệ, Ốc Thanh Vân và các nghệ sĩ tưởng nhớ cố diễn viên Mai Phương. Họ cùng chia sẻ, nhắc nhớ lại các kỷ niệm cùng diễn viên trước đây.

Trong số đặc biệt của chương trình Bước chân hai thế hệ tưởng nhớ cố diễn viên Mai Phương phát sóng trên YouTube gần đây, các nghệ sĩ như Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như... cùng ca hát, chia sẻ kỷ niệm về cô.

Ốc Thanh Vân nhớ quãng thời gian sống cùng khu nhà, chăm sóc Mai Phương lúc mang bầu và chia sẻ với cô nhiều cơ hội làm nghệ thuật. Trương Bảo Như xúc động trước tình bạn gắn bó ấy, kể từng lo lắng khi Mai Phương mang thai mà không có ai ở bên, rồi yên tâm khi biết nghệ sĩ luôn có Ốc Thanh Vân cận kề.

Trương Bảo Như cũng nhắc lại thời điểm Mai Phương qua đời giữa lúc Covid-19 bùng phát, tang lễ vắng người viếng, Ốc Thanh Vân đã đứng lên kêu gọi khán giả quyên góp được hơn 500 triệu đồng để dành lo cho tương lai bé Lavie.

Ốc Thanh Vân lên tiếng về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân là mẹ đỡ đầu cho bé Lavie

Theo ca sĩ, những năm qua Ốc Thanh Vân âm thầm chăm lo, bù đắp cho bé Lavie dù không ít lần vướng tin đồn ác ý. Cụ thể, Ốc Thanh Vân dự định trao lại khi con gái cố nghệ sĩ đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Ốc Thanh Vân không minh bạch hoặc đặt nghi vấn về tình trạng khoản tiết kiệm này, khiến diễn viên tổn thương và nhiều đồng nghiệp biết chuyện như Trương Bảo Như thấy thương xót. Dịp này, ca sĩ xin phép Ốc Thanh Vân được chia sẻ sự thật để giải oan cho đàn chị.

"Khi ngân hàng cũ gặp sự cố, tôi và chị Ốc quyết định đổi ngân hàng gửi tiền. Lúc làm thủ tục, nhân viên đề nghị trích 400.000 đồng tiền lãi để trả phí chuyển khoản và tôi đồng ý. Sau khi biết chuyện, chị Ốc không vui, nói sẵn sàng bỏ tiền túi để giữ nguyên số tiền, không muốn mẻ một đồng nào của Lavie. Tôi chia sẻ để mọi người hiểu chị Ốc luôn muốn dành trọn vẹn cho bé, cho còn không hết", Bảo Như kể.

Ốc Thanh Vân lên tiếng về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời - Ảnh 2
Ốc Thanh Vân là người đứng tên trên sổ tiết kiệm của bé Lavie

Ốc Thanh Vân bày tỏ biết ơn vì Mai Phương từng nhận được sự giúp đỡ lớn từ đồng nghiệp, khán giả khắp nơi, trong đó có sự hỗ trợ nhiệt tình của nghệ sĩ Trấn Thành. "Nếu không có sự chung tay ấy, Phương khó vượt qua giai đoạn khó khăn", cô nói.

Nữ diễn viên thừa nhận bên cạnh sự động viên, vẫn có những lời cay nghiệt khiến cô chạnh lòng. Tuy vậy, nhìn Lavie khôn lớn, ngày càng đáng yêu, cô cảm thấy được an ủi và ấm lòng. Theo Ốc Thanh Vân, số tiền quyên góp cho Lavie được gửi ngân hàng từ năm 2020, đến năm 2023 đã sinh lời thêm hơn 200 triệu đồng. Hiện khoản này vẫn tiếp tục tăng nhưng các nghệ sĩ không tiết lộ con số cụ thể.

