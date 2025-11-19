Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23 tháng 11), 3 con giáp tiền bạc tăng vọt, cuộc sống ngậm thìa vàng, ngồi chơi hưởng LỘC, sống trong an nhàn

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23 tháng 11), Lục Hợp che chở cho người tuổi Mão có những quyết định khôn ngoan liên quan tới tiền bạc. Có những người nhờ cắt lỗ sớm mà tránh được thiệt hại lớn, trong khi đó có người đầu tư có lợi. Chính Ấn mang lại sự tự tin cho con giáp tuổi Mão được thoải mái bày tỏ ý kiến của mình, thậm chí là việc muốn có những thử thách mới để vượt ra khỏi giới hạn, sự khuôn mẫu mà bạn có trước đây.

Ngũ hành tương sinh giúp cho sức khỏe của bản mệnh có cơ hội được cải thiện rõ rệt. Nhất là những người đang bị bệnh có cơ hội hồi phục nhanh chóng, sức khỏe của người thân trong nhà cũng đã tốt lên rất nhiều.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23 tháng 11), nhờ cục diện Tam Hợp kết hợp với Chính Tài, tuổi Ngọ có một ngày tràn đầy cơ hội để thể hiện bản thân và gia tăng tài sản. Sự dũng cảm, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cần lưu ý trong giao tiếp, tránh những lời nói thẳng thắn quá mức gây hiểu lầm hoặc mất lòng đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài chính rất khả quan, bản mệnh có sự quyết tâm cao độ trong việc gia tăng tài sản và thu nhập. Bạn sẵn sàng làm những việc nhỏ có nguồn thu không nhiều và tích lũy dần theo thời gian, cho thấy tầm nhìn tài chính dài hạn.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 3 ngày cuối tuần (21, 22, 23 tháng 11), có Tam Hợp cho thấy đào hoa nở rộ. Nhiều người tuổi Dậu độc thân được nhận hoa, quà bất ngờ từ một người giấu mặt đặc biệt nào đó. Người có đôi cũng được một nửa của mình quan tâm hơn bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài xuất hiện hôm nay là dấu hiệu tốt, với sự nhạy bén và tầm nhìn xa trông rộng, có khả năng bắt lấy những cơ hội đầu tư tiềm năng, từ đó thu về lợi nhuận cao và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!