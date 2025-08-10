'Dậy sóng' bức tâm thư của Ngô Thanh Vân sau hơn 1000 ngày 'đi tìm con'

Hậu trường 10/08/2025 17:28

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chào đón con gái đầu lòng, em bé được đặt tên ở nhà là Gạo.

Mới đây, Ngô Thanh Vân xúc động chia sẻ hành trình hơn 1.000 ngày tìm kiếm và chờ đón khoảnh khắc con chào đời. Nữ diễn viên gọi đó là khoảng thời gian dài nhất, thử thách nhất trong cuộc đời.

"Hai năm tìm kiếm con là 730 ngày, cộng thêm 271 ngày mang con trong bụng. Vậy là tròn 1.001 ngày mẹ chờ đợi để được nhìn thấy con. Đó là 1.001 ngày dài nhất, nhiều thử thách nhất trong cuộc đời mẹ. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đổi thay của cơ thể… đã có lúc mẹ tưởng mình không thể đi tiếp.

Nhưng rồi hôm nay, khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con, mọi đau đớn, mệt mỏi đều tan biến. Mẹ nhìn thấy con một cách trọn vẹn, khỏe mạnh, cất tiếng khóc trong vòng tay ba mẹ",

Nhiều người gửi lời chúc đến vợ chồng Ngô Thanh Vân

Khoảnh khắc đón con ra đời, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã vỡ òa, bật khóc nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. "Cảm ơn con đã chọn ba mẹ, đã đến để hoàn thiện cuộc đời này của ba mẹ. Từ hôm nay, mình sẽ cùng nhau bắt đầu một hành trình mới, con nhé. Mẹ yêu con", Ngô Thanh Vân gửi lời nhắn đến con gái vừa ra đời.

Những dòng chia sẻ đầu tiên sau khi sinh con của "đả nữ" màn ảnh Việt đã chạm đến trái tim của đông đảo khán giả. Kèm theo đó, cô đăng kèm video ghi lại những khoảnh khắc chuẩn bị để đón con gái ra đời. 

Hình ảnh em bé khỏe mạnh, nằm gọn trong vòng tay ba mẹ khiến cảm xúc của “đả nữ” vỡ òa. Cô và chồng bật khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc khi đón thành viên mới đến với thế giới. Với Ngô Thanh Vân, sự xuất hiện của con chính là món quà hoàn thiện cuộc sống. Cô tin rằng từ hôm nay, hành trình mới sẽ bắt đầu – hành trình của ba mẹ và con, tràn đầy yêu thương.

Trên trang cá nhân, Huy Trần, ông xã của Ngô Thanh Vân xúc động khoảnh khắc đón con gái mới sinh, chia sẻ: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình - đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay".

Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần trải qua hơn 1.000 ngày tìm kiếm, chờ đón con trước khi vỡ òa hạnh phúc khi thiên thần nhỏ chào đời

Tháng 5/2025, Ngô Thanh Vân hạnh phúc xác nhận đang mang thai con đầu lòng. Suốt 3 năm qua, cô và ông xã Huy Trần chủ động giảm bớt tần suất xuất hiện trước công chúng để tập trung trọn vẹn cho điều quan trọng nhất là gia đình.

Đến tháng 6/2025, cặp đôi tổ chức tiệc công khai giới tính em bé là "tiểu công chúa".

Lần đầu làm mẹ ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân nhận được nhiều sự quan tâm khi tiết lộ chuyện làm IVF (thụ tinh nhân tạo) cũng như quá trình "tìm con" gian nan, đầy nước mắt. Nữ diễn viên cho biết từ ngày lấy chồng, cô rất mong có em bé nhưng điều đó chưa bao giờ dễ dàng.

Sau hai lần thất bại, nữ diễn viên từng mang nhiều suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cho rằng bản thân không thể làm mẹ. Tuy vậy, nữ diễn viên may mắn khi luôn có ông xã sát cánh, động viên mọi lúc. Chính vì vậy, khoảnh khắc đón con gái chào đời càng khiến vợ chồng Ngô Thanh Vân thêm trân trọng.

Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái

Mới đây, Ngô Thanh Vân thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng. Hình ảnh chỉnh màu trắng đen được Ngô Thanh Vân đăng tải cho thấy cô và ông xã Huy Trần bên con gái mới sinh. Nữ diễn viên cho biết em bé chào đời thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

