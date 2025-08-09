Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái

Mới đây, Ngô Thanh Vân thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng. Hình ảnh chỉnh màu trắng đen được Ngô Thanh Vân đăng tải cho thấy cô và ông xã Huy Trần bên con gái mới sinh. Nữ diễn viên cho biết em bé chào đời thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

Mowisd dây, Huy Trần - ông xã Ngô Thanh Vân cũng xúc động chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng vợ con: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay".

Phía dưới bài đăng, nhiều sao Việt: Tóc Tiên, Kỳ Duyên, Mai Thu Huyền, Mai Tiến Dũng, Phan Huyền Thư,... gửi lời chúc mừng hạnh phúc gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái - Ảnh 1Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái - Ảnh 2
Chiều 9/8, ông xã Ngô Thanh Vân chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên của con gái khi vừa chào đời 

Trước đó, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh bên con gái cùng ông xã Huy Trần. Nữ diễn viên cho biết con gái chào đời an toàn, khỏe mạnh, đồng thời tiết lộ tên ở nhà của em bé là Gạo. Trong bài viết đăng tải trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với khán giả.

 

"Cảm ơn vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất, con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", cô viết.

Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái - Ảnh 3
Khoảnh khắc Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đón con gái đầu lòng

Tháng 5/2025, Ngô Thanh Vân chia sẻ thông tin mang thai con đầu lòng. Sau khi kết hôn với Huy Trần vào năm 2022, Ngô Thanh Vân khao khát có con nhưng gặp nhiều trở ngại. Cô từng rơi vào trạng thái bế tắc khi thử nhiều phương pháp hỗ trợ mang thai nhưng đều thất bại. Cô cảm giác bất lực, không kiểm soát được bản thân, đối diện nỗi lo tuổi tác ngày càng lớn. 

Vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cặp đôi hạnh phúc thông báo gia đình có thành viên mới. Thời gian qua, cô thoải mái chia sẻ hành trình mang thai với khán giả. Ngô Thanh Vân thường xuyên đăng tải những hình ảnh được ông xã Huy Trần ở bên cạnh chăm sóc. Cô khoe được chồng lo lắng và chăm sóc cẩn thận, nấu cho những bữa ăn đủ dinh dưỡng để bồi bổ sức khỏe.

Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái - Ảnh 4Ông xã Ngô Thanh Vân nghẹn ngào tiết lộ khoảnh khắc đầu đời của con gái - Ảnh 5
Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi được nhìn thấy bé Gạo sau 9 tháng chờ mong

Trong những tuần cuối thai kỳ, tình trạng sức khỏe của Ngô Thanh Vân có nhiều sự thay đổi, cô cảm thấy mệt mỏi nhiều, di chuyển khó khăn, ăn uống cũng ít lại. Dù đối diện với không ít những khó khăn khi mang thai, nữ diễn viên cho biết háo hức từng ngày để được gặp con đầu lòng. "Mẹ đếm từng ngày để được gặp con. Ba thì luôn bên cạnh canh mẹ từng cử động. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Bụng mẹ, cơ thể mẹ, suy nghĩ của mẹ và cuộc sống của mẹ. Mong chờ lắm, chúng ta sẽ cán đích an toàn và thành công con nhé", cô viết.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô gây chú ý sau thành công của phim Dòng máu anh hùng, đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Về sau, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang, Hai Phượng... Ông xã Huy Trần của nữ diễn viên sinh năm 1990, sinh ra tại Đức. Anh là CEO của công ty may mặc và là sở hữu một nhà hàng nổi tiếng tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, Ngô Thanh Vân và Huy Trần chính thức đón con đầu lòng. Em bé là một "tiểu công chúa", được bố mẹ đặt tên là Gạo. Tin vui được cặp đôi đăng tải trên trang cá nhân.

