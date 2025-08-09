Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46, khoe con gái cực đáng yêu

Ở tuổi 46, "đả nữ" của màn ảnh Việt xúc động chia sẻ: "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất – con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo:.

Bức ảnh trắng đen được đăng kèm ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên vừa trải qua ca vượt cạn, Huy Trần ở bên cạnh, ân cần nhìn con và vợ. Hình ảnh giản dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc đã nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, chia sẻ từ người hâm mộ và đồng nghiệp.

Khoảnh khắc được Ngô Thanh Vân đăng tải cho thấy cô và ông xã Huy Trần bên con gái mới sinh, tràn ngập yêu thương. Nữ diễn viên cho biết con chào đời thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn tháng 5/2022 sau hơn hai năm hẹn hò. Từ khi kết hôn, cặp đôi giữ cuộc sống hôn nhân kín đáo nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, đồng hành trong công việc và cuộc sống. Việc đón con gái đầu lòng ở tuổi 46 được xem là một cột mốc đặc biệt trong hành trình hôn nhân của cả hai.

Cặp đôi vỡ òa hạnh phúc sau thời gian "tìm con" đầy gian nan

Thời gian qua, quá trình chuẩn bị đón con đầu lòng được cặp đôi cập nhật thường xuyên trên trang cá nhân. Từ khi có bầu, Ngô Thanh Vân gác lại mọi công việc để tập trung cho thiên chức làm mẹ. Để mang đến niềm vui cho cô, ông xã Huy Trần thường tổ chức tiệc, mời người thân và bạn bè thân thiết tham gia cùng hai vợ chồng trong các dịp đặc biệt.

Trong những tháng cuối thai kỳ, Ngô Thanh Vân cho biết cơ thể của cô trở nên nặng nề, mệt mỏi hơn rất nhiều. Cô di chuyển khó khăn, ăn uống ít lại vì bụng gần như không còn chỗ cho thức ăn. Người đẹp gặp tình trạng thở dốc, đôi khi thức dậy giữa đêm vì khó thở và mỗi sáng thức dậy trong tình trạng mệt mỏi.

Bên cạnh đó, sao phim Dòng máu anh hùng cảm nhận rõ ràng từng thay đổi của cơ thể và đếm từng ngày để được gặp em bé trong bụng. Dù thấy bụng mình sần sùi do bị rạn nhưng cô được ông xã động viên dù thế nào cũng đẹp. Huy Trần còn chịu khó chụp ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ của bà xã cùng em bé trong bụng. Ngô Thanh Vân thấy may mắn vì luôn có chồng luôn ở bên