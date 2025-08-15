Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Sáng 15/8, trong không khí trầm buồn và đầy thương tiếc, đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và người hâm mộ đã tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh giáo xứ Phước Khánh, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ Báo Tri thức - ZNews, sáng 15/8, người thân trong gia đình và các đồng nghiệp tề tựu tại lễ đưa tang của diễn viên Bắc Hải. Gia đình thực hiện các nghi thức để tiễn đưa cố nghệ sĩ về an nghỉ. Trong giây phút cuối cùng, chị Kim Thắm, vợ diễn viên Bắc Hải khóc ngất trước linh cữu chồng.

Sau lễ đưa tang, thi hài nghệ sĩ được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Phước Khánh, tỉnh Đồng Nai. Nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ: "Hôm nay, anh đã an lành trong vòng tay Chúa. Toàn bộ số tiền chuyển khoản của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng tiền phúng điếu, tôi xin được trao lại cho chị Kim Thắm, để chị lo tiếp những phần hậu sự về sau cho anh Bắc Hải và nuôi con. Xin biết ơn quý đồng nghiệp luôn quan tâm, yêu thương, thăm hỏi cùng những người đã lặng lẽ phụ giúp gia đình rất nhiều những ngày qua. Tạm biệt anh".

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa - Ảnh 1
Nghệ sĩ Bình Tinh an ủi vợ của cố nghệ sĩ Bắc Hải
Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa - Ảnh 2
Tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng

NSƯT Thanh Thanh Tâm dù đang ở Mỹ cũng gửi tiền về phúng điếu, bày tỏ sự tiếc thương. MC Bích Lan – con gái cố nhạc sĩ Bắc Sơn – cũng đã gửi tiền kính viếng, như một lời tri ân người đồng nghiệp của gia đình.

Nghệ sĩ hài Bắc Hải (sinh năm 1970) ra đi ở tuổi 55 sau thời gian điều trị bệnh, để lại nhiều sự tiếc nuối trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Anh từng là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu kịch, chương trình hài truyền hình, hội chợ, và trong những chuyến lưu diễn khắp các tỉnh, luôn mang đến tiếng cười hiền lành, gần gũi.

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hoàng Sơn cho biết anh hay tin nghệ sĩ Bắc Hải qua đời ngày 13/8. Anh nói bất ngờ trước việc đồng nghiệp qua đời, nhưng vì công việc bận rộn chưa thể đến viếng
Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa - Ảnh 4
Nghệ sĩ Hồng Tơ cho biết vợ của Bắc Hải đã báo tin cho ông lập tức sau khi nghệ sĩ qua đời. Ông đến viếng Bắc Hải từ ngày đầu và có mặt tại đây đêm thứ hai, đưa tiễn nam nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối
Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa - Ảnh 5
Nghệ sĩ Kim Tiểu Long (giữa) cùng NSƯT Kim Tử Long, ca sĩ Nhật Minh tại đám tang của nghệ sĩ Bắc Hải.
Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa - Ảnh 6
Vũ Thanh cho biết anh sắp xếp đến viếng, cùng gia đình lo hậu sự cho Bắc Hải ngay sau khi hay tin nam nghệ sĩ qua đời

Sáng nay, giữa tiếng chuông ngân và những giọt nước mắt của người thân, bạn bè, linh cữu nghệ sĩ hài Bắc Hải đã đưa về nơi an táng trong vòng tay yêu thương của đồng nghiệp và khán giả – những người từng một lần, hoặc nhiều lần, bật cười và yêu mến anh trên sân khấu.

Dù ánh đèn sân khấu đã khép lại với anh, nhưng tiếng cười và hình ảnh người nghệ sĩ hài giản dị, hết mình vì nghề sẽ còn ở lại trong ký ức của nhiều khán giả.

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 do bạo bệnh

Sáng 13/8, giới nghệ sĩ và khán giả yêu mến hài kịch bàng hoàng trước tin nghệ sĩ hài Bắc Hải đã qua đời. Nghệ sĩ hài Bắc Hải bén duyên sân khấu từ thập niên 1990, khi hài kịch đang ở giai đoạn sôi động và rực rỡ.

