Lệ Quyên ẩn ý về 'tình trẻ': Họ xui vì gặp Quyên đúng lúc Quyên đang rực rỡ, có quá nhiều thứ

"Người đàn ông của hiện tại, hay ít nhất mình có thể nói rằng từ giờ trở đi sẽ là người mang nhiều áp lực hơn rất nhiều. Bởi vì họ xui, họ gặp Quyên lúc Quyên quá rực rỡ, có quá nhiều thứ", Lệ Quyên trải lòng.

Mới đây, đoạn clip trải lòng của Lệ Quyên trong một đêm nhạc tối 27/3 đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Dù "nữ hoàng phòng trà" không chỉ đích danh hay gọi tên tình trẻ nhưng loạt cụm từ "người bên cạnh", "người đàn ông của hiện tại",... trong lời chia sẻ của nữ ca sĩ cũng đủ để người hâm mộ có thể đoán ra nhân vật đang được nhắc đến là ai. Lệ Quyên ẩn ý nhắc về người đàn ông đang bên cạnh mình là người phải chịu nhiều áp lực nhất - Ảnh: @phuongngocofficial Lệ Quyên trải lòng: "Người đàn ông của hiện tại, hay ít nhất mình có thể nói rằng từ giờ trở đi sẽ là người mang nhiều áp lực hơn rất nhiều. Bởi vì họ xui, họ gặp Quyên lúc Quyên quá rực rỡ, có quá nhiều thứ. Nên tất cả mọi người đều hoài nghi tình cảm của người đó đối với Quyên là “Có thật hay không?” và nói những lời rất cay đắng, không thể nào tránh được. Đấy là sự hoài nghi. Đôi khi chính khán giả yêu Quyên quá cũng cay đắng bởi vì lo cho Quyên, chẳng hạn vậy”.

Chính vì biết được những áp lực ấy, nữ ca sĩ thấu hiểu 'người ấy' đã chịu nhiều lời đồn đoán từ dư luận như thế nào - Ảnh: FBNV Bằng sự chia sẻ khéo léo, tinh tế, nữ ca sĩ gửi lời đến khán giả rằng mọi người hãy yên tâm vì cô có cảm nhận, trực giác và cả kinh nghiệm để nhận thức được người đang bên cạnh mình thực sự là người như thế nào. “Và điều quan trọng nhất, Quyên luôn luôn là một người đàn bà yêu hết 200% những gì nồng nàn nhất trong trái tim mình. Có lẽ không lý do nào mà người bên cạnh không cảm nhận được là Quyên đau khổ. Mọi người cứ yên tâm", “nữ hoàng phòng trà” bày tỏ.

'Nữ hoàng phòng trà' mong mọi người hãy yên tâm vì cô biết rõ mình đang làm gì, bên cạnh ai - Ảnh: FBNV Trong cuộc trò chuyện với báo chí ngày 7/1/2021 tại Hà Nội, Lệ Quyên thẳng thắn bày tỏ cô đã có bạn trai tuy nhiên chưa muốn chia sẻ quá sâu về mối quan hệ này để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất. Trước đó, ngày 1/1/2021, người mẫu - diễn viên Lâm Bảo Châu cũng đăng tải hình ảnh bên Lệ Quyên khi cả 2 cùng nhau tận hưởng những giây phút của năm mới. Đây chính là động thái đầu tiên của Lâm Bảo Châu hậu vướng nghi vấn tình ái với đàn chị - theo nguồn tin từ Vietnamnet. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu quen nhau trong một lần hợp tác quay TVC khoảng năm 2020 - Ảnh: FBNV Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù cặp đôi không siêng năng ngày nào cũng “phát cẩu lương”, thế nhưng mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, cả hai đều nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng lẫn giới truyền thông. Thậm chí là nhất cử nhất động của “nữ hoàng phòng trà” cùng tình trẻ cũng chẳng dễ dàng “qua mắt” được hội netizen hóng hớt.

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