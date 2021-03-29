Hồ Quang Hiếu: Quá khứ nông nổi, 7 lần đổi nghệ danh, tiết lộ người phụ nữ đặc biệt đóng chung trong MV đầu tiên

Hậu trường 29/03/2021 09:45

Khi bước chân vào con đường nghệ thuật, hầu hết các nghệ sĩ Việt đều có nghệ danh để hoạt động. Nhưng với Hồ Quang Hiếu, anh đã phải 7 lần đổi nghệ danh. Nam ca sĩ tiết lộ lí do khiến Xuân Nghị không thể nhịn được cười.

Trải lòng với MC Xuân Nghị trong chương trình Chuyến xe thời gian, Hồ Quang Hiếu cho biết anh đã lớn lên cùng 7 người chị trong sự nuôi nấng của mẹ, vì ba mẹ anh đã ly hôn từ khi anh còn nhỏ. Được biết, Hồ Quang Hiếu có một tuổi trẻ nông nổi. May mắn, nam ca sĩ thức tỉnh kịp thời và quay đầu tập trung phát triển sự nghiệp, lo cho gia đình.

Biết con trai lập nghiệp trên con đường nghệ thuật, gia đình Hồ Quang Hiếu không hề ủng hộ. Về phía mẹ nam ca sĩ, bà rất lo lắng con mình làm nghệ thuật sẽ khó lấy vợ. Không từ bỏ, Hồ Quang Hiếu giấu gia đình, “chân ướt chân ráo” đến Sài Gòn tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. 

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 Hồ Quang Hiếu chia sẻ anh đã từng làm phục vụ 700 ngàn đồng/ tháng nhưng phải đóng trọ hết gần một nửa rồi 

“Khi mà vào Sài Gòn mình xin đi làm phục vụ lương 700 ngàn đồng, nhưng phải trả tiền nhà hết 300 ngàn đồng nên suốt ngày mình phải mượn tiền bạn bè. Rồi từ từ mới xin anh em trong ban nhạc ở nhà hàng cho hát” - Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Ở điểm dừng chân đầu tiên, Hồ Quang Hiếu đã trở lại căn nhà trọ anh từng ở cách đây 10 năm.

“MV đầu tiên mình làm để nổi tiếng là anh Phong cùng phòng quay, rồi nhờ cô bé bán hủ tiếu đầu ngõ làm nữ chính. Lúc đó không có tiền, MV đều do các bạn trong nhà làm giùm, chi phí sản xuất MV khoảng 3 triệu. Quần áo thì đi mượn, còn không có bối cảnh nên cứ ra ngoài công viên quay thôi” - Hồ Quang Hiếu tiết lộ.

Dành hết thời gian, tâm huyết, tiền bạc thuở khởi đầu nghệ thuật, Hồ Quang Hiếu nhiều lần gặp cay đắng khi cơ hội đã đến trước mắt nhưng nhanh chóng bị dập tắt vì nhiều sự cố. Có thời điểm, Hồ Quang Hiếu tham gia liên tiếp nhiều cuộc thi âm nhạc lớn nhưng đều rớt. Đến khi may mắn thắng giải nhất trong một cuộc thi âm nhạc online, Hồ Quang Hiếu đã dồn toàn bộ tiền đầu tư làm MV nhưng lại bị vướng bản quyền nên buộc phải gỡ, khiến mọi công sức như đổ sông đổ bể. 

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 MV đầu tiên của nam ca sĩ là do chính 'ê kíp nhà trọ' quay giúp với chi phí tiết kiệm hết mức có thể 

Tiếp tục hành trình, Chuyến xe thời gian đã dừng trước Sân khấu 126. Thời điểm làm việc ở đây, Hồ Quang Hiếu chỉ được hát lót nên tiền cát-xê cũng chỉ hơn trăm ngàn. Dù hình mình có thể xuất hiện ở một góc nhỏ trên banner của Sân khấu 126, nhưng được đặt kề cạnh các nghệ sĩ đi trước đã là một sự tự hào của chàng ca sĩ trẻ.

Khi bước chân vào con đường nghệ thuật, hầu hết các nghệ sĩ Việt đều có nghệ danh để hoạt động. Nhưng với Hồ Quang Hiếu, anh đã phải 7 lần đổi nghệ danh vì mãi không “nổi tiếng”. Tại Chuyến Xe Thời Gian, nam ca sĩ thậm chí còn tiết lộ đổi nghệ danh cũng là cách anh “làm mới” bản thân trong mắt các bầu show khi bị từ chối khiến Xuân Nghị cười ra nước mắt.

Nhắc tới Hồ Quang Hiếu không thể thiếu bài Con Bướm Xuân - một trong những sản phẩm đưa nam ca sĩ thành danh. Nhưng ở thời điểm đó, bài hát nổi lên như một hiện tượng và người ta chỉ “đồn thổi” là giọng ca anh như một ca sĩ hội chợ khiến nam ca sĩ không khỏi chạnh lòng. 

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 Hồ Quang Hiếu chia sẻ thời điểm bài hát 'Con bướm xuân' nổi lên, người ta lại đồn thổi anh chỉ là ca sĩ hội chợ, khiến nam ca sĩ không khỏi chạnh lòng

Tiết lộ với Xuân Nghị, Hồ Quang Hiếu cho biết ngoài ca hát, anh còn có niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất nhưng cay đắng là anh chỉ được đóng vai quần chúng. Về sau, anh chàng có cơ duyên được góp mặt trong dự án phim của Hồ Việt Trung.

Từ lần hợp tác với Hồ Việt Trung, tình cảm của cả hai càng thân thiết. Tại chương trình, giọng ca “Con bướm Xuân” đã nhận thử thách gọi điện thoại cho Hồ Việt Trung, tự tung tin mình sắp lấy vợ nên muốn anh bạn thân hát tại đám cưới, nhưng Hồ Việt Trung lại “bắt kèo” như thế này đây: “Ông mà cưới vợ cái gì, ông cưới chồng thì có. Còn hát thì tính tiền nha, hát cho ai không tính tiền chứ với ông là tính tiền à”.

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 Người anh Quốc Bảo đã từng bên cạnh Hồ Quang Hiếu những năm tháng đầu dấn thân vào giới nghệ thuật

Ngoài người anh em thân thiết Hồ Việt Trung, người góp mặt trong con đường sự nghiệp của Hồ Quang Hiếu không thể không nói đến Quốc Bảo. Những ngày đầu đi hát, hai anh em chở nhau trên chiếc xe “cà tàng”. Hôm nào gặp mưa đoàn hủy show thì lại ngậm ngùi đi về mà không nhận được đồng nào.

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