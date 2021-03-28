NS Long Nhật: Gặp biến cố lớn khi sang Mỹ, bỏ bệnh viện ở trời Tây để vội chạy về Việt Nam chữa trị bệnh

Hậu trường 28/03/2021 09:17

Sau cơn sốt nhiều ngày liền, mồ hôi vã ra liên tục, em gái Long Nhật đã đưa anh vào viện bên Mỹ. Tại đây, nam nghệ sĩ bàng hoàng khi bác sĩ bảo anh có thể đã bị lao…

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Long Nhật, nam nghệ sĩ đã đăng tải một clip kể lại chuyện mình bị bệnh khi sang Mỹ cách đây nhiều năm.

Long Nhật chia sẻ khi ấy, trước mỗi lần diễn, anh đều vái mẹ Quan Âm Bồ Tát, vái Tổ và đặc biệt là vái một người chú, người cha nuôi của mình.

Nhìn lại chặng đường đi hát của mình, nam ca sĩ cho biết anh đã từng gặp phải một biến cố rất lớn vào khoảng năm 2006.

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 Ca sĩ Long Nhật kể lại biến cố hồi năm 2006 - Ảnh: Youtube NV

“Lần đó qua Mỹ, tôi bị thất vọng nặng nề. Do múi giờ đổi khác so với Việt Nam, ngày thành đêm, đêm thành ngày, sang bên đó lại lạnh quá, tôi không kịp chuẩn bị quần áo ấm, ăn mặc phong phanh nên bị viêm phổi rất nặng, có thể dẫn tới lao phổi”, Long Nhật chia sẻ.

Trong tình hình ấy, nghệ sĩ Hoài Linh chính là người trực tiếp can ngăn Long Nhật rằng đừng qua Mỹ vì mùa ấy ở Mỹ không có show đâu. Mùa Tết người ta về Việt Nam ăn Tết, nên chẳng được mấy ai ở Mỹ mà xem show.

Thế nhưng vì mới lấy được visa nên Long Nhật nôn nao lắm, cứ quyết tâm phải sang cho bằng được. Nam ca sĩ kể rằng mặc dù cũng hát được một vài show nhưng vì đúng dịp Tết nên không khí buồn hẳn.

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 Nam ca sĩ chia sẻ mặc dù sang Mỹ khi ấy cũng có hát được vài show nhưng vì là mùa Tết nên không khí buồn hẳn - Ảnh: FBNV

May mắn thay, Long Nhật vẫn còn có người thân ở trời Tây. Anh đã sang nhà một cô em gái con chú ruột để ở nhờ. Nam ca sĩ cũng dự tính sẽ ở lại thêm nhà cô em gái này để tham dự giỗ người chú luôn, thế nhưng bỗng dưng trong suốt những ngày đó, Long Nhật sốt cao, mỗi lần như thế là mồ hôi vã ra rất lạnh.

“Tôi ngủ không không được, lại buồn chán do ít show hơn Việt Nam, không quen thời tiết khắc nghiệt. Tôi còn bị stress, bực dọc vì sang Mỹ sai thời điểm”, Long Nhật bày tỏ.

Khi thấy anh trai sốt cao như thế, cô em gái đã đưa anh vào viện ở San Jose (Mỹ). Sau khi thăm khám, các bác sĩ bảo anh có thể bị lao phổi. Nhận được tin, nam ca sĩ vội gọi điện thoại về hỏi những người em đang làm bác sĩ tại Huế thì những người đấy đều cho rằng bệnh này chữa trị rất dễ.

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 Sau khi thăm hỏi khắp nơi, anh đã quyết định về Việt Nam chữa bệnh - Ảnh: FBNV

Nghe vậy, Long Nhật quyết định sẽ không nhập viện ở San Jose nữa mà ngay lập tức quay về Sài Gòn.

“Tôi quyết định như vậy vì nghe nói chữa bệnh lao phổi phải mất tới cả năm liền mà ở Mỹ lại quá buồn, chỉ có một em gái là con ruột của chú thôi. Tôi muốn về Việt Nam vì có gia đình.

Trong lúc đi từ San Jose về quận Cam, người y tá tại bệnh viện đó gọi điện liên tục cho tôi, nhưng tôi nói nhầm máy rồi và cứ thế về nam Cali để bay về Việt Nam”, nam ca sĩ giải thích thêm.

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