Hậu giành được quyền nuôi con từ chồng cũ, Nhật Kim Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc cùng con trai cưng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nhật Kim Anh đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc cùng con trai Bửu Long. Cậu nhóc vô cùng kháu khỉnh và điển trai, quấn lấy mẹ trong suốt buổi đi chơi hôm ấy. Mặc dù mẹ con nhà giọng ca Tiếng Vĩ Cầm không diện đồ quá nổi bật khi ra ngoài, thế nhưng nhìn vào những tấm ảnh mẹ Kim Anh đăng tải, khán giả cũng đủ cảm nhận điều đẹp nhất lúc bấy giờ là niềm hạnh phúc của hai mẹ con rồi.

Bửu Long dẫn mẹ đi sắm đồ nhen! Và rồi cái kết là kéo mẹ đi vào khu vui chơi. Ảnh chạy lại nói mẹ ơi hay mình tô tượng nhen. Và rồi ảnh chọn tượng, chọn tới chọn lui, ảnh chọn tượng chú heo mẹ đang ôm chú heo con.

Mẹ hỏi sao con chọn tượng này, ảnh nói mẹ là heo mẹ con là heo con nè”, nữ ca sĩ chia sẻ trong bài đăng mới nhất.

Những dòng trạng thái đầy hạnh phúc của mẹ Kim Anh - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào ngày 18/3, Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị trong phiên giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm vụ tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con giữa nguyên đơn là bà Đỗ Thị Kim Huê (tức ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh) và bị đơn là ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc. Theo đó, quyền nuôi con thời điểm hiện tại sẽ thuộc về nữ ca sĩ Nhật Kim Anh. Còn trước đây, chồng nữ ca sĩ là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy bé – theo nguồn tin từ PLO.

Dù bận rộn nhưng Nhật Kim Anh vẫn nhiều thời gian cho cậu quý tử - Ảnh: FBNV

Được biết trong thời gian bé Bửu Long ở cùng bố và ông bà nội, nữ ca sĩ nhiều lần phát hiện những điều không ổn trong cách giáo dục của ông bà đối với cậu bé. Không những thế, ông Bửu Lộc cũng thường xuyên đi công tác xa nhà và gửi con cho cha mẹ mình chăm sóc. Sau quá trình chứng minh tài chính và lời cam đoan sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cậu bé, Nhật Kim Anh đã chính thức giành được quyền nuôi con trai sau 2 năm dài kiện tụng.