Huy Trần đăng ảnh nắm tay, hội hóng hớt khẳng định ngay chẳng ai khác ngoài Ngô Thanh Vân

Hậu trường 26/03/2021 10:44

Cặp đôi Huy Trần – Ngô Thanh Vân dù không công khai chuyện hẹn hò nhưng vẫn đều đặn dành cho nửa kia những “bức thư tình” ngọt ngào nhất. Mới đây, hội hóng hớt đã soi ra ngay chi tiết mới.

Trên trang cá nhân của mình, Huy Trần vừa đăng tải bức hình mới nhất. Bức ảnh có bàn tay của hai người nắm vào nhau, kèm dòng trạng thái ngọt lịm: “Cố lên! I got you babe” (Tạm dịch: Cố lên! Anh hiểu em mà – PV).

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 Bức ảnh mới nhất Huy Trần đăng tải 

Mặc dù chàng CEO không để lộ diện người thương mà mình đang tay trong tay, nhưng rõ ràng đây không phải một bàn tay “bình thường”. Những hình xăm, phụ kiện và dáng hình bàn tay này đều chỉ khiến cư dân mạng chăm chăm vào một đối tượng, đó chính là chị đẹp Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên, hội hóng hớt không hề đoán mò nhé. “Nói có sách, mách có chứng”, khi netizen lội về những tấm hình trước để tìm một chút manh mối là sẽ phát hiện ra ngay, bàn tay Huy Trần đang nắm chặt sao mà giống “đả nữ” đến thế.

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 Dân mạng soi ra ngay những chi tiết chứng minh bàn tay Huy Trần nắm chặt chính là tay của Ngô Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Cũng bởi lẽ mối tình “chị ơi anh yêu em” này nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng, thế nên nhất cử nhất động của cặp đôi đều nằm trong tầm ngắm của netizen. Thời gian gần đây, Huy Trần và Ngô Thanh Vân để lộ những dấu hiệu đang sống cùng một nhà khi Huy Trần đã có lần chia sẻ lên trang cá nhân bữa sáng được ai đó chuẩn bị cho. Một lần khác, “đả nữ” cũng selfie cùng một người đàn ông mà có vóc dáng giống chàng CEO đến lạ. Đặc biệt hơn, đây cũng là thời gian Ngô Thanh Vân đối diện với nhiều áp lực trong công việc, thì ngay lập tức, từ phía đàng trai đã có sự đáp trả ngọt ngào ngay.

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 Bữa sáng chàng CEO khoe được ai đó chuẩn bị cho
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 Ngô Thanh Vân selfie cùng người đàn ông phía sau có vóc dáng cực giống Huy Trần
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 Bức ảnh úp mở nhân vật nữ của Huy Trần, nhưng netizen chỉ chăm chăm vào một đối tượng là Ngô Thanh Vân 

Về phía Huy Trần, mặc dù không công khai tình tứ bên nữ diễn viên, thế nhưng chàng CEO cũng chẳng ngần ngại úp mở nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên một người thương nào đó. Gần nhất với bức ảnh nắm tay đang được cư dân mạng rần rần, Huy Trần cũng vừa đăng tải một bức ảnh hai người hôn nhau kèm dòng trạng thái “tình bể bình”: “Be with someone who brings out the best in you” (Tạm dịch: Bên cạnh người mang lại điều tốt nhất trong bạn – PV).

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