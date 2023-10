Huy Trần đăng ảnh nắm tay, hội hóng hớt khẳng định ngay chẳng ai khác ngoài Ngô Thanh Vân

Dân mạng soi ra ngay những chi tiết chứng minh bàn tay Huy Trần nắm chặt chính là tay của Ngô Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Cũng bởi lẽ mối tình “chị ơi anh yêu em” này nhận được sự quan tâm đông đảo từ cư dân mạng, thế nên nhất cử nhất động của cặp đôi đều nằm trong tầm ngắm của netizen. Thời gian gần đây, Huy Trần và Ngô Thanh Vân để lộ những dấu hiệu đang sống cùng một nhà khi Huy Trần đã có lần chia sẻ lên trang cá nhân bữa sáng được ai đó chuẩn bị cho. Một lần khác, “đả nữ” cũng selfie cùng một người đàn ông mà có vóc dáng giống chàng CEO đến lạ. Đặc biệt hơn, đây cũng là thời gian Ngô Thanh Vân đối diện với nhiều áp lực trong công việc, thì ngay lập tức, từ phía đàng trai đã có sự đáp trả ngọt ngào ngay.

Bữa sáng chàng CEO khoe được ai đó chuẩn bị cho

Ngô Thanh Vân selfie cùng người đàn ông phía sau có vóc dáng cực giống Huy Trần

Bức ảnh úp mở nhân vật nữ của Huy Trần, nhưng netizen chỉ chăm chăm vào một đối tượng là Ngô Thanh Vân

Về phía Huy Trần, mặc dù không công khai tình tứ bên nữ diễn viên, thế nhưng chàng CEO cũng chẳng ngần ngại úp mở nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên một người thương nào đó. Gần nhất với bức ảnh nắm tay đang được cư dân mạng rần rần, Huy Trần cũng vừa đăng tải một bức ảnh hai người hôn nhau kèm dòng trạng thái “tình bể bình”: “Be with someone who brings out the best in you” (Tạm dịch: Bên cạnh người mang lại điều tốt nhất trong bạn – PV).