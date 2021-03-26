Huy Trần đăng ảnh nắm tay, hội hóng hớt khẳng định ngay chẳng ai khác ngoài Ngô Thanh Vân

Trên trang cá nhân của mình, Huy Trần vừa đăng tải bức hình mới nhất. Bức ảnh có bàn tay của hai người nắm vào nhau, kèm dòng trạng thái ngọt lịm: “Cố lên! I got you babe” (Tạm dịch: Cố lên! Anh hiểu em mà – PV).

Bức ảnh mới nhất Huy Trần đăng tải

Mặc dù chàng CEO không để lộ diện người thương mà mình đang tay trong tay, nhưng rõ ràng đây không phải một bàn tay “bình thường”. Những hình xăm, phụ kiện và dáng hình bàn tay này đều chỉ khiến cư dân mạng chăm chăm vào một đối tượng, đó chính là chị đẹp Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên, hội hóng hớt không hề đoán mò nhé. “Nói có sách, mách có chứng”, khi netizen lội về những tấm hình trước để tìm một chút manh mối là sẽ phát hiện ra ngay, bàn tay Huy Trần đang nắm chặt sao mà giống “đả nữ” đến thế.