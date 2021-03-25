Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, tối qua (24/3), con gái cùng con rể của đại gia Minh Nhựa là Joyce Phạm và Tâm Nguyễn đã tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai đầu lòng. Cậu bé “ngậm thìa vàng” Jayden Nguyễn được cư dân mạng dự đoán sẽ gia nhập hội rich kid của showbiz Việt sớm thôi. Ngắm nhìn độ xa hoa của buổi tiệc, netizen sẽ được phen trầm trồ bơi quy mô tổ chức lẫn dàn khách mời dự tiệc. Thậm chí, ông ngoại Minh Nhựa còn đích thân đẩy “siêu xe” đưa Jayden lên sân khấu chính.

Phương Thúy (ngoài cùng bên phải - PV) xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng, trẻ trung - Ảnh: Internet

Đáng chú ý trong bữa tiệc lần này có sự xuất hiện của “bà cả” Phương Thúy (tức vợ đầu của Minh Nhựa). Phương Thúy chính là mẹ ruột của Joyce Phạm. “Bà cả” nổi bật với nhan sắc sang trọng nhưng vẫn trẻ trung, nhan sắc mặn mà ra dáng một người phụ nữ đã lên chức bà.

'Bà cả' của Minh Nhựa công khai chụp hình cùng các con trong bữa tiệc - Ảnh: Internet

Không chỉ có “bà cả” mà “bà hai” Mina Phạm cũng có mặt trong bữa tiệc tối qua. Điều này ngay lập tức đã dấy lên những lời “đoán già đoán non” từ cư dân mạng rằng không biết hai cô vợ của Minh Nhựa có cuộc “chạm trán” nào tại bữa tiệc hôm ấy? Theo như những gì được đăng tải thì Mina Phạm không trực tiếp lên sân khấu để chụp ảnh cùng gia đình của Joyce Phạm như Phương Thúy. Thế nhưng, lúc ngồi ở dưới bàn tiệc, “bà hai” luôn hướng mắt nhìn chăm chú cảnh chồng mình đẩy xe cho cháu, khuôn mặt cô cũng vô cùng rạng rỡ.