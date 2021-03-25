Hậu ‘mất tích’, ‘bà cả’ của Minh Nhựa xuất hiện công khai ở thôi nôi cháu ngoại

Hậu trường 25/03/2021 11:50

Bẵng đi một thời gian sau tuyên bố của Minh Nhựa về việc vợ đầu của mình mất tích, “bà cả” Phương Thúy đã công khai xuất hiện tại tiệc thôi nôi cháu ngoại. Đáng chú ý trong bữa tiệc này cũng có cả “bà hai” Mina Phạm.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, tối qua (24/3), con gái cùng con rể của đại gia Minh Nhựa là Joyce Phạm và Tâm Nguyễn đã tổ chức tiệc thôi nôi cho con trai đầu lòng. Cậu bé “ngậm thìa vàng” Jayden Nguyễn được cư dân mạng dự đoán sẽ gia nhập hội rich kid của showbiz Việt sớm thôi. Ngắm nhìn độ xa hoa của buổi tiệc, netizen sẽ được phen trầm trồ bơi quy mô tổ chức lẫn dàn khách mời dự tiệc. Thậm chí, ông ngoại Minh Nhựa còn đích thân đẩy “siêu xe” đưa Jayden lên sân khấu chính.

minh nhua 1

minh nhua 2
 Phương Thúy (ngoài cùng bên phải - PV) xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng, trẻ trung - Ảnh: Internet

Đáng chú ý trong bữa tiệc lần này có sự xuất hiện của “bà cả” Phương Thúy (tức vợ đầu của Minh Nhựa). Phương Thúy chính là mẹ ruột của Joyce Phạm. “Bà cả” nổi bật với nhan sắc sang trọng nhưng vẫn trẻ trung, nhan sắc mặn mà ra dáng một người phụ nữ đã lên chức bà.

minh nhua 3
 'Bà cả' của Minh Nhựa công khai chụp hình cùng các con trong bữa tiệc - Ảnh: Internet

Không chỉ có “bà cả” mà “bà hai” Mina Phạm cũng có mặt trong bữa tiệc tối qua. Điều này ngay lập tức đã dấy lên những lời “đoán già đoán non” từ cư dân mạng rằng không biết hai cô vợ của Minh Nhựa có cuộc “chạm trán” nào tại bữa tiệc hôm ấy? Theo như những gì được đăng tải thì Mina Phạm không trực tiếp lên sân khấu để chụp ảnh cùng gia đình của Joyce Phạm như Phương Thúy. Thế nhưng, lúc ngồi ở dưới bàn tiệc, “bà hai” luôn hướng mắt nhìn chăm chú cảnh chồng mình đẩy xe cho cháu, khuôn mặt cô cũng vô cùng rạng rỡ.

minh nhua 4
 Mina Phạm cũng có mặt tại bữa tiệc, cô chăm chú nhìn chồng mình đẩy xe cho cháu ngoại - Ảnh: Internet
minh nhua 5
 Phương Thúy (thứ 2 từ trái sang - PV) hôm lễ cưới của con gái Joyce Phạm - Ảnh: Internet

Ngày 22/2 vừa qua, cộng đồng mạng đã được dịp xôn xao khi đại gia Minh Nhựa bất ngờ đệ đơn ly hôn người vợ đầu Phương Thúy. Vị đại gia còn yêu cầu tòa tuyên bố bà Nguyễn Thị Phương Thúy "mất tích" do bà Thúy đã rời khỏi nơi cư trú hơn 8 năm nay, hiện không xác định được nơi ở của bà Thúy. Như vậy đây là lần đầu tiên Phương Thúy xuất hiện công khai sau khi vị đại gia đệ đơn ly hôn và yêu cầu tòa án tuyên bố vợ đầu của mình mất tích.

Nữ diễn viên Hoàng Yến lên tiếng về tình trẻ kém 16 tuổi

Nữ diễn viên Hoàng Yến lên tiếng về tình trẻ kém 16 tuổi

Hơn một năm sau ly hôn chồng thứ tư, nhiều người thấy diễn viên Hoàng Yến không còn đi về lẻ bóng mà có một chàng trai rất trẻ luôn tháp tùng cô mỗi lần dự sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ đại gia Minh Nhựa Con gái đại gia Minh Nhựa đại gia Minh Nhựa

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026