Phi Nhung: Tôi không sợ hôn nhân, nhưng đến già cũng sẽ chẳng kết hôn

Hậu trường 24/03/2021 21:48

“Nếu lấy chồng thì tôi đã lấy sớm, chứ giờ lấy làm gì nữa đâu”, Phi Nhung chia sẻ.

Chia sẻ với báo Lao Động, Phi Nhung cho biết hiện tại cô đang rất hạnh phúc cùng 23 người con nuôi và 1 cô con gái ruột tại Mỹ. Nữ danh ca cho biết thêm các con cô đều rất ngoan, vậy nên cô cảm thấy cuộc sống này đã quá ưu ái với mình rồi.

Khi được hỏi rằng cô có tính đến chuyện đi thêm bước nữa không, nữ ca sĩ đã thẳng thắn nhấn mạnh lại quan điểm ban thân, rằng cô sẽ không kết hôn. “Nếu lấy chồng thì tôi đã lấy sớm, chứ giờ lấy làm gì nữa đâu”, Phi Nhung chia sẻ.

phi nhung 1
 Phi Nhung khẳng định mình sẽ không kết hôn nữa - Ảnh: FBNV

Cô cho biết mình hoàn toàn không sợ hôn nhân. Trước đây cũng có nhiều người thích cô, thương cô nhưng Phi Nhung chỉ xem họ như những người anh của mình vậy. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ hầu như không đi chơi nên chẳng còn ai theo đuổi.

phi nhung 2
 Nữ ca sĩ chia sẻ mình cũng từng có nhiều người thương yêu và theo đuổi, nhưng Phi Nhung chỉ coi họ như đàn anh mình mà thôi - Ảnh: FBNV

Trong buổi trò chuyện, Phi Nhung còn nói về “người tình sân khấu” Mạnh Quỳnh. Nữ ca sĩ cho biết khi ấy vì muốn thể hiện trọn vẹn ca khúc, nên cả hai mới tỏ ra ăn ý như vậy thôi. Đến khi nam ca sĩ có vợ, Phi Nhung cũng cảm thấy không có gì phải e dè, vì vợ Mạnh Quỳnh cũng là bạn của cô. Vả lại, bản thân cô không làm gì sai trái, nên làm sao phải sợ sệt điều gì?

phi nhung 3
 Hiện tại, Phi Nhung có 23 người con nuôi và 1 người con gái ruột - Ảnh: FBNV

 “Tôi như một đứa con trai, còn anh Mạnh Quỳnh như con gái vậy đó. Cãi nhau dưới sân khấu cỡ nào không cần biết nhưng khi lên sân khấu, tôi phải nghe theo hướng dẫn của anh Quỳnh”, cô cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng là một người anh vô cùng thân thiết với Phi Nhung. Nữ ca sĩ chia sẻ, nam danh hài đã chỉ dạy cô rất nhiều từ những điều nhỏ nhất như diễn sao cho tự nhiên, không bị ngại ngùng.

phi nhung 4
 Phi Nhung và cố nghệ sĩ Chí Tài có mối quan hệ rất thân thiết - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Phi Nhung còn từng có thời gian kết hợp ăn ý với cố nghệ sĩ Chí Tài. Cô cho biết sự ra đi của đàn anh là một mất mát lớn đối với cô lẫn giới nghệ thuật.

Quá trình 2 năm đau đớn, chiến thắng ung thư của MC thời tiết Diễm My

Quá trình 2 năm đau đớn, chiến thắng ung thư của MC thời tiết Diễm My

Câu chuyện của MC Diễm My đã chạm đến trái tim và truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung con nuôi Phi Nhung chồng Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026