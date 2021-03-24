Phi Nhung: Tôi không sợ hôn nhân, nhưng đến già cũng sẽ chẳng kết hôn

“Nếu lấy chồng thì tôi đã lấy sớm, chứ giờ lấy làm gì nữa đâu”, Phi Nhung chia sẻ.

Chia sẻ với báo Lao Động, Phi Nhung cho biết hiện tại cô đang rất hạnh phúc cùng 23 người con nuôi và 1 cô con gái ruột tại Mỹ. Nữ danh ca cho biết thêm các con cô đều rất ngoan, vậy nên cô cảm thấy cuộc sống này đã quá ưu ái với mình rồi. Khi được hỏi rằng cô có tính đến chuyện đi thêm bước nữa không, nữ ca sĩ đã thẳng thắn nhấn mạnh lại quan điểm ban thân, rằng cô sẽ không kết hôn. “Nếu lấy chồng thì tôi đã lấy sớm, chứ giờ lấy làm gì nữa đâu”, Phi Nhung chia sẻ.

Phi Nhung khẳng định mình sẽ không kết hôn nữa - Ảnh: FBNV Cô cho biết mình hoàn toàn không sợ hôn nhân. Trước đây cũng có nhiều người thích cô, thương cô nhưng Phi Nhung chỉ xem họ như những người anh của mình vậy. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ hầu như không đi chơi nên chẳng còn ai theo đuổi. Nữ ca sĩ chia sẻ mình cũng từng có nhiều người thương yêu và theo đuổi, nhưng Phi Nhung chỉ coi họ như đàn anh mình mà thôi - Ảnh: FBNV Trong buổi trò chuyện, Phi Nhung còn nói về “người tình sân khấu” Mạnh Quỳnh. Nữ ca sĩ cho biết khi ấy vì muốn thể hiện trọn vẹn ca khúc, nên cả hai mới tỏ ra ăn ý như vậy thôi. Đến khi nam ca sĩ có vợ, Phi Nhung cũng cảm thấy không có gì phải e dè, vì vợ Mạnh Quỳnh cũng là bạn của cô. Vả lại, bản thân cô không làm gì sai trái, nên làm sao phải sợ sệt điều gì?

Hiện tại, Phi Nhung có 23 người con nuôi và 1 người con gái ruột - Ảnh: FBNV “Tôi như một đứa con trai, còn anh Mạnh Quỳnh như con gái vậy đó. Cãi nhau dưới sân khấu cỡ nào không cần biết nhưng khi lên sân khấu, tôi phải nghe theo hướng dẫn của anh Quỳnh”, cô cho biết thêm. Bên cạnh đó, Hoài Linh cũng là một người anh vô cùng thân thiết với Phi Nhung. Nữ ca sĩ chia sẻ, nam danh hài đã chỉ dạy cô rất nhiều từ những điều nhỏ nhất như diễn sao cho tự nhiên, không bị ngại ngùng. Phi Nhung và cố nghệ sĩ Chí Tài có mối quan hệ rất thân thiết - Ảnh: FBNV Đặc biệt, Phi Nhung còn từng có thời gian kết hợp ăn ý với cố nghệ sĩ Chí Tài. Cô cho biết sự ra đi của đàn anh là một mất mát lớn đối với cô lẫn giới nghệ thuật.

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