Cách đây 2 tháng, chị Trần Thị Cẩm Tú (con gái danh ca Lệ Thu) vẫn còn khỏe mạnh và tiếp chuyện khách viếng vô cùng bình thường. Vậy mà sau khi lo chu toàn cho đám tang của mẹ, chị đã đột ngột qua đời.

Sáng ngày 24/3 (giờ Việt Nam), cựu người mẫu Đức Tiến bất ngờ thông báo con gái của danh ca Lệ Thu đột ngột qua đời sau 2 tháng diễn ra tang lễ của mẹ. Được biết, chị Trần Thị Cẩm Tú hưởng thọ 62 tuổi. "Hôm tang lễ danh ca Lệ Thu, chị Tú - con gái lớn của danh ca vẫn rất khoẻ mạnh và binh thường như bao người. Vậy mà giờ chị đã ra đi cùng mẹ rồi, thật sự bất ngờ khi nghe tin này. Giờ có lẽ chị đang đến gặp mẹ chị rồi, xin chia buồn cùng gia đình chị Tú và danh ca Lệ Thu", Đức Tiến viết trên trang cá nhân.

Đức Tiến vừa chia sẻ thông tin con gái lớn của danh ca Lệ Thu đột ngột qua đời

Tháng 1/2020, danh ca Lệ Thu vĩnh viễn ra đi ở Mỹ do nhiễm Covid-19, 3 cô con gái là người đứng ra lo chu toàn lễ viếng cho cố nghệ sĩ. Ngay trong tang lễ của mẹ, con gái lớn nữ danh ca vẫn rất khoẻ mạnh, còn trò chuyện cùng khách viếng: "Lúc còn sống, mẹ là người rất vui vẻ nên ai cũng muốn ở gần hết. Mẹ con tôi từng xảy ra nhiều hiểu lầm nhưng mẹ lúc nào cũng chủ động làm hoà trước, bà rất dễ thương. Tôi tiếc nuối vì không thể quan tâm bà nhiều hơn vào những ngày cuối đời".

Cách đây 2 tháng, chị Trần Thị Cẩm Tú (con gái danh ca Lệ Thu) còn trò chuyện với Đức Tiến trong tang lễ của mẹ

Hiện tại, nguyên nhân qua đời của chị Tú vẫn chưa được chia sẻ

3 người con gái của danh ca Lệ Thu (chị Trần Thị Cẩm Tú đứng thứ 2 từ trái đếm sang - PV)

Trong đoạn clip trước đó về lễ viếng danh ca Lệ Thu tại Mỹ cũng do chính Đức Tiến đăng tải, con gái lớn của nữ danh ca còn bộc bạch mình được bên cạnh mẹ khoảng 3 tiếng trước khi bà ra đi. Theo chị Tú chia sẻ, đôi khi đây sẽ là sự nhẹ nhàng cho bạn vì khi còn sống, bà đã phải chịu rất nhiều nỗi đau bệnh tật.

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