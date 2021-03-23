Akira Phan lên tiếng chuyện mình bị ‘ném đá’ khi nói về việc phụ nữ mặc gợi cảm: Tôi không xóa clip Tik Tok đó vì tôi không sai

Mới đây, ca sĩ Akira Phan đã lên tiếng đáp trả việc cư dân mạng tỏ ra gay gắt khi anh phát ngôn về việc phụ nữ ăn mặc gợi cảm.

Trong clip mới đăng tải để giải thích về ý nghĩa phát ngôn đó của mình, ca sĩ Akira Phan phân trần rằng mình chỉ nói lên câu chuyện ấy một cách rất bình thường nhưng người nghe lại hiểu sai ý nghĩa của nó. “Akira chưa bao giờ nói người đàn ông nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm. Chữ nhạy cảm khác với chữ gợi cảm”, nam ca sĩ giải thích thêm. “Trong clip, Akira nói là phụ nữ thích mặc đồ gợi cảm để cho đàn ông nhìn. Gợi cảm là sao? Ánh mắt gợi cảm, đôi môi gợi cảm, ngoại hình gợi cảm. Chứ chưa bao giờ Akira nói là nhìn vào những chỗ nhạy cảm”, nam ca sĩ chia sẻ trong clip mới nhất của mình.

Trạng thái mới nhất của nam ca sĩ sau phát ngôn gây tranh cãi của anh - Ảnh: FBNV Theo đó, Akira Phan bày tỏ suy nghĩ không hiểu tại sao cộng đồng mạng lại phản pháo trước một câu chuyện mà với anh nó quá bình thường như vậy. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho biết nếu ai đã từng tiếp xúc với anh sẽ hiểu rõ anh thậm chí còn không dám nhìn kiểu thiếu tôn trọng đối với phụ nữ lẫn đàn ông khi đi ra ngoài đường. “Akira sẽ không xoá clip Tiktok đó vì Akira không sai, mấy ngày qua có nhiều bạn nói đã report clip đó để xoá thì nếu Akira sai Tiktok đã xoá clip rồi chứ không cần 1 số bạn phải vào nói sao bị chửi mà vẫn chưa xoá. Tại sao Akira phải xoá?”, nam ca sĩ thẳng thắn.

Akira Phan nhấn mạnh mình chỉ nói 'gợi cảm' chứ không phải 'nhạy cảm', vì vậy cộng đồng mạng đừng hiểu lầm ý anh - Ảnh: FBNV Cuối bài, Akira Phan gửi gắm những dòng trạng thái: “Akira chỉ mong 1 số bạn đừng hiểu sai để không hiểu lầm về Akira nữa, nếu 1 số các bạn antifans vẫn cố tình hiểu sau để nói những lời không hay thì cũng không sao vì nghệ sĩ mà, khó tránh được người thương kẻ ghét và nghệ sĩ không thể đáp ứng hay làm vừa lòng tất cả mọi người được... và cuối cùng Akira Phan xin chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công”.

Ca sĩ Akira Phan bị chỉ trích vì phát ngôn về việc phụ nữ mặc gợi cảm Sau clip ca sĩ Akira Phan đăng tải gần đây có liên quan đến việc phụ nữ gợi cảm, cộng đồng mạng đã cho rằng việc nam ca sĩ phát ngôn như thế là thiếu tôn trọng phụ nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/akira-phan-len-tieng-chuyen-minh-bi-nem-da-khi-noi-ve-viec-phu-nu-mac-goi-cam-toi-khong-xoa-clip-tik-tok-do-vi-toi-khong-sai-399674.html