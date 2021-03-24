Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Bến Tre đột ngột qua đời ở tuổi 32 sau thời gian điều trị trầm cảm

Hậu trường 24/03/2021 23:19

Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Bến Tre – Phan Thuyền đã qua đời vào tối 23/3 sau nhiều năm điều trị trầm cảm.

Chiều 24/3, trao đổi với Zing, bà Thu Trang - Phó BTC cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Nhân ái - xác nhận thông tin Phan Thuyền qua đời tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Cô hưởng dương 32 tuổi.

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 Phan Thuyền (vị trí giữa - PV) khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Nhân ái - Ảnh: FBNV

Bà Trang cho hay, Phan Thuyền đã chống chọi với căn bệnh trầm cảm nhiều năm qua. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, người đẹp Bến Tre đã từng chia sẻ mình đang dần ổn định trở lại. Thế nhưng mới đây, việc cô nàng bất ngờ ra đi đột ngột đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

 “Trước khi mất, em ấy đăng tải nhiều trạng thái buồn bã, chán nản trên trang cá nhân khiến bạn bè lo lắng. Tôi có liên lạc qua số điện thoại riêng của Thuyền nhưng em không bốc máy. Em ấy còn quá trẻ, chưa lập gia đình”, bà Trang chia sẻ thêm.

Hiện, gia đình của Phan Thuyền đang đi từ Bến Tre lên TP.HCM nhằm lo liệu các thủ tục để đưa thi thể con gái về quê an táng. Biết tin, nhiều đồng nghiệp và bạn bè cũng đã gửi lời chia buồn đến sự ra đi của người đẹp khi tuổi đời còn quá trẻ.

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 Phan Thuyền trong buổi từ thiện cứu giúp bà con miền Trung bị lũ lụt - Ảnh: FBNV

Phan Thuyền sinh năm 1989 tại tỉnh Bến Tre. Năm 2020, cô được vinh danh là Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Bến Tre trong cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Nhân ái.

Thời gian qua, cô tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như quyên góp, ủng hộ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng vì lũ lụt, giúp đỡ đỡ trẻ em mồ côi, người già cơ nhỡ tại các trung tâm.

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