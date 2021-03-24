Ưng Hoàng Phúc: Đàn em miệt thị, xúc phạm khi thấy tôi nằm liệt giường 15 năm vì bệnh tật

Hậu trường 24/03/2021 21:00

Trải lòng về khoảng thời gian bệnh tật, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ mình đã bị đàn em khinh thường, xúc phạm khiến anh vô cùng tủi thân và cay đắng.

Mới đây, tại chương trình Chuyến xe thời gian, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã trải lòng về quãng thời gian bệnh tật, bị đàn em coi thường của mình. Anh nghẹn ngào nói kể lại giây phút mình đã từng vắng bóng trên thị trường âm nhạc bởi chấn thương cột sống.

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 Ưng Hoàng Phúc trong chương trình Chuyến xe thời gian 

Theo đó, nam ca sĩ cho biết mình bắt đầu phát hiện chấn thương khi còn trong nhóm 1088. Thời gian này, Ưng Hoàng Phúc phải tập luyện rất cực khổ. Sau đó, anh đã đi khám và được chẩn đoán phải thực hiện phẫu thuật. May mắn lần mổ đầu tiên kết thúc, nam ca sĩ đã dần phục hồi và đi hát solo được khoảng 3 năm.

Tuy nhiên sau 3 năm, chấn thương tái phát khiến Ưng Hoàng Phúc đau đớn, buộc phải nghỉ. Hậu tái phát, anh đã mất đến tận 15 năm để phục hồi hoàn toàn cột sống như hiện tại.

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 Nam ca sĩ chia sẻ khoảng thời gian bệnh tật đầy khó khăn với anh - Ảnh: FBNV

“Thời gian nghỉ hát để đi trị bệnh rồi quay trở lại sân khấu là một quãng thời gian vô cùng khó khăn với tôi.

Đủ thứ chuyện đổ ụp xuống đầu tôi. Sự nghiệp của tôi đi xuống. Một số đàn em ở thế hệ sau bắt đầu nổi tiếng lên thấy tôi bệnh tật nên tỏ thái độ khinh thường, thiếu tôn trọng tôi.

Họ có những câu nói mang tính miệt thị, xúc phạm tôi, không hay lắm, khiến tôi vô cùng buồn phiền, tủi thân, cay đắng lắm”, anh chia sẻ trong chương trình Chuyến xe thời gian.

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 'Vợ tôi là người vô cùng quan trọng với tôi', nam ca sĩ chia sẻ - Ảnh: FBNV

Đối diện trước “búa rìu” dư luận, anh lựa chọn cách chấp nhận tất cả và không ngừng cố gắng phát triển sự nghiệp.

Chuyến xe thời gian còn đưa nam ca sĩ sang Nhà Văn hóa Thanh niên Sài Gòn. Tại đây, anh cũng kể lại khoảng thời gian nhóm 1088 debut ca khúc đầu tiên. Nam ca sĩ còn chia sẻ việc mình chuyển từ ca hát sang làm phim xuất phát từ đam mê của bản thân.

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 Tổ ấm hiện tại của nam ca sĩ - Ảnh: ngoisao.net

“Điều khiến tôi hài lòng nhất là có một gia đình nhỏ vui vẻ, hạnh phúc bên vợ cùng các con. Tôi thấy mình là người khá may mắn khi ở đúng thời điểm gặp được đúng người. Đây là cột mốc quan trọng để thay đổi mọi thứ về tôi. Vợ tôi là người vô cùng quan trọng với tôi", anh hạnh phúc nhắc về tổ ấm của mình.

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