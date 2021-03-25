Nữ diễn viên Hoàng Yến lên tiếng về tình trẻ kém 16 tuổi

Hơn một năm sau ly hôn chồng thứ tư, nhiều người thấy diễn viên Hoàng Yến không còn đi về lẻ bóng mà có một chàng trai rất trẻ luôn tháp tùng cô mỗi lần dự sự kiện.

Mới đây, cư dân mạng đã thấy nữ diễn viên Hoàng Yến không còn lẻ bóng trong mỗi lần đi dự sự kiện, vì luôn có một chàng trai trẻ xuất hiện bên cạnh cô. “Bạn đó sinh năm 1992, kém tôi 16 tuổi và là quản lý của tôi. Ai nghĩ gì cũng được, tôi chẳng phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Chỉ biết rằng, thời điểm hiện tại tôi đang rất hạnh phúc”, Vietnamnet dẫn lời Hoàng Yến. Gần đây, người ta thấy Hoàng Yến không còn lẻ bóng trong mỗi lần đi dự sự kiện nữa - Ảnh: FBNV Cũng theo nguồn trên đưa tin, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ cô là người dám sống, chẳng ngại yêu. Hoàng Yến cho rằng mình là người chân thành và không bao giờ có ý định ép buộc con tim phải đau khổ khi buông tay ai đó không còn xứng đáng với mình nữa.

Diễn viên Hoàng Yến cho biết, kể từ khi công khai chia tay chồng thứ tư, cô nhận được rất nhiều lời chia sẻ từ bạn bè chưa từng quen trên trang cá nhân. 'Tôi không thích đeo mặt nạ', nữ diễn viên chia sẻ với Vietnamnet - Ảnh: FBNV "Nhiều người nói diễn viên phải thế này, phải thế kia, tôi thì không. Tôi không thích đeo mặt nạ. Tôi sống cuộc đời của tôi. Thế nên, những lời khuyên chân thành, thẳng thắn của tôi cho chị em phụ nữ khiến họ có động lực, có niềm tin vào chính khả năng của mình, vượt qua những định kiến”, “cô Xuyến” cho biết thêm.

Kể về 4 đứa con sau những lần hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên chia sẻ mình đã dạy các con tử tế, sống có ích cho xã hội. Bởi vậy, chúng đều tự tin khi nhắc về mẹ mình. Kể về 4 đứa con sau những lần hôn nhân đổ vỡ, nữ diễn viên chia sẻ mình đã dạy các con tử tế, sống có ích cho xã hội - Ảnh: FBNV Cũng có nhiều người vào trang cá nhân của diễn viên Hoàng Yến mắng, có những lời xúc phạm đến cô khi nhiều lần ly hôn với chồng trẻ. Trước nhiều lời ác ý như thế, Hoàng Yến không ngại ngần đáp trả: “Đúng là nhiều người nói tôi lẳng lơ. Ơ kìa, đàn ông có bao giờ thích lấy phụ nữ lẳng lơ làm vợ không nhỉ? Chồng thứ 4 kém tôi 3 tuổi, anh ấy nổi tiếng đất Hà Nội này. Tôi thừa nhận có lúc tôi dại trai thật, dại trai chính hiệu nhưng không tự nhiên những người đàn ông kém tuổi cứ muốn lấy tôi làm vợ đâu". Hoàng Yến không ngần ngại đáp trả những lời lẽ ác ý xúc phạm đến mình - Ảnh: FBNV Sau tất cả những đồn đoán nhiều chiều, nữ diễn viên Về nhà đi con vừa mới đăng tải dòng trạng thái mới nhất trên trang cá nhân của mình, đính chính về tin đồn tình trẻ kém 16 tuổi. Mới đây, 'cô Xuyến' đã chính thức lên tiếng về tình trẻ kém 16 tuổi - Ảnh: FBNV Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, trưởng thành từ lớp đào tạo Diễn viên khóa 2 của Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội. Cô từng tham gia các phim truyền hình như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giấc mơ hạnh phúc, Giọt nước rơi, Trò đời... Năm 2019, nữ diễn viên gây chú ý với khán giả qua vai cô Xuyến lẳng lơ trong bộ phim Về nhà đi con và mới đây là một vai phụ trong Hướng dương ngược nắng đang chiếu trên sóng VTV.

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