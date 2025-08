Hà Nội nóng nhất cả nước, dự báo ngày mai (5/8) có thể lên 40 độ

Theo thông tin từ VnExpress, miền Bắc bước sang ngày thứ ba của đợt nắng nóng do tác động của vùng thấp nóng phía tây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận nếu ngày 1/8 có 10 tỉnh thành nóng trên 35 độ C thì hôm nay tăng lên 13/15 tỉnh thành, mức nhiệt phổ biến 37-39 độ C - ngưỡng nắng nóng gay gắt.

Tại Hà Nội, 4 trên 5 trạm ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C, trong đó trạm Láng cao nhất 39,7 độ, thấp nhất là Hoài Đức 38,5 độ C, đều tăng so với hôm qua 1-3 độ C. Các trạm ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C còn có Nho Quan, Phủ Lý (Ninh Bình); Lạc Sơn, Hòa Bình (Phú Thọ). Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời có thể cao hơn 1-3 độ tùy địa hình.