Nghệ sĩ Tấn Hoàng: Tôi không chịu nổi, gục luôn vào vai hành khách kế bên rồi ngất xỉu

Hậu trường 25/03/2021 14:34

“Tôi nhớ lúc ấy tôi không thở được, người lạnh, mồ hôi ra nhiều lắm. Tiếp viên lập tức điện xuống sân bay, nhờ cho xe cấp cứu đợi sẵn rồi sơ cứu cho tôi. Họ chích thêm cho tôi một mũi thuốc gì đó rồi cho tôi thở oxy”, nghệ sĩ Tấn Hoàng kể lại.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đang nằm mệt mỏi trong gian phòng trọ rộng 20 mét vuông. Anh Thiệu, cháu kiêm trợ lý của nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết anh vừa mới nhận được tin nam nghệ sĩ mệt và ngất xỉu trên máy bay vào sáng 25/3. Ngay lập tức, anh Thiệu đã đưa Tấn Hoàng đến bệnh viện thăm khám rồi mới về nhà nghỉ ngơi.

Nam nghệ sĩ cho biết mấy ngày gần đây, anh cảm thấy mệt và đuối sức nhưng vì lỡ nhận show ở ngoài miền Bắc nên phải cố hoàn thành. Cho đến 25/3, Tấn Hoàng mới trở về TP.HCM. Được biết sáng cùng ngày, anh chọn chuyến bay sớm về Sài Gòn để kịp quay phim Cơn giông ở Cần Thơ. Tuy nhiên vừa mới lên máy bay được tầm 15 phút, nam nghệ sĩ đã thấy dấu hiệu chóng mắt, cơ thể yếu dần. Thế nhưng vì thấy thời gian bay cũng khá ngắn nên Tấn Hoàng cố chịu đựng, không báo với tiếp viên.

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 Nam nghệ sĩ cho biết mấy ngày gần đây, anh cảm thấy mệt và đuối sức nhưng vì lỡ nhận show ở ngoài miền Bắc nên phải cố hoàn thành - Ảnh: Youtube NV

“Sau đó tôi không chịu nổi, gục luôn vào vai của hành khách kế bên rồi ngất xỉu. Lúc đó, tiếp viên mới tới lo cho tôi. Bác sĩ trên máy bay cho tôi thở oxy tôi mới tỉnh lại.

Tôi nhớ lúc ấy tôi không thở được, người lạnh, mồ hôi ra nhiều lắm. Tiếp viên lập tức điện xuống sân bay, nhờ cho xe cấp cứu đợi sẵn rồi sơ cứu cho tôi. Họ chích thêm cho tôi một mũi thuốc gì đó rồi cho tôi thở oxy”, nam nghệ sĩ kể lại.

Khi đã đáp chuyến bay đến Sài Gòn, Tấn Hoàng đã được chuyển đến bệnh viện 115 để truyền nước biển. Tại đây, các bác sĩ cho biết anh bị tụt huyết áp, cùng với men gan cao đã khiến nam nghệ sĩ bị ngất xỉu.

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 Các bác sĩ cho biết anh bị tụt huyết áp, cùng với men gan cao đã khiến nam nghệ sĩ bị ngất xỉu - Ảnh: Youtube NV

“Vào viện rồi, tôi mới nhớ ra là phải đóng tiền viện phí, nên mới gọi cho Thiệu (trợ lý của Tấn Hoàng). Tôi ít khi nào gọi cho vợ con lắm, đã bệnh hoạn rồi còn gọi cho vợ con lại khiến vợ con lo thêm.

Giờ gọi cho vợ con lại khiến vợ tôi quýnh quáng lên, rồi con cái đang đi làm ăn phải bỏ công chuyện để vào viện, chẳng được gì hết.

Thực ra, trước đây tôi từng bị ngất như thế này một hai lần rồi. Cách đây vài năm, tôi cũng đang quay phim rồi cắm đầu xuống đất luôn, không biết gì nữa", nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ thêm.

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