Xót xa lời trăng trối của Hoa hậu Phan Thuyền: Ước mơ còn dang dở, hẹn cha mẹ kiếp sau báo hiếu

Trước khi qua đời, người đẹp Phan Thuyền đã từng có thời gian dài điều trị trầm cảm. Trên trang cá nhân khoảng thời gian gần đây, cô cũng chia sẻ về dự định trong tương lai, nhưng có kèm một nét buồn phảng phất.
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Trước khi qua đời, Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Phan Thuyền đã để lại vài lời chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Theo đó, người đẹp có vẻ như đang tiếc nuối ước mơ còn dang dở, chưa thực hiện mong muốn xây dựng cuộc sống ở nước ngoài được.
Phan Thuyền có nhắc đến một “quyết định sai lầm” nào đó khiến cô phải đánh đổi những thứ cô yêu quý nhất, hơn cả tiền. Bởi vậy, nàng hậu chia sẻ mình đã rất suy sụp và không thể chấp nhận thực tế, không còn đủ sức để bước tiếp.
Cũng trong bài đăng này, Phan Thuyền đã gửi lời xin lỗi đến cha mẹ vì cô chưa thể báo hiếu cho ông bà. “1 đứa con gái đã từng rất bản lĩnh, mạnh mẽ, nhưng rất yếu đuối với những thứ không thể đánh mất!”, cô viết.
Bên dưới bài đăng, có rất nhiều người thân quen lẫn fan hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm và khuyên người đẹp hãy cố gắng vượt qua cú sốc tinh thần hiện tại. Tuy nhiên, Phan Thuyền không đáp trả bất kì một lời bình luận nào.
Trước đó, vào chiều 24/3, trao đổi với Zing, bà Thu Trang - Phó BTC cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Nhân ái - xác nhận thông tin Phan Thuyền qua đời tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Cô hưởng dương 32 tuổi.
Được biết sau khi qua đời tại TP.HCM, người đẹp sinh năm 1989 đã được gia đình đưa về quê nhà Bến Tre để tổ chức tang lễ. Theo mong muốn của gia đình, lễ viếng của Phan Thuyền không nhận phúng điếu. Vào ngày 25/03, lễ an táng của cô sẽ được cử hành ngay tại khuôn viên của gia đình.