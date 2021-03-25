Xót xa lời trăng trối của Hoa hậu Phan Thuyền: Ước mơ còn dang dở, hẹn cha mẹ kiếp sau báo hiếu

Trước khi qua đời, người đẹp Phan Thuyền đã từng có thời gian dài điều trị trầm cảm. Trên trang cá nhân khoảng thời gian gần đây, cô cũng chia sẻ về dự định trong tương lai, nhưng có kèm một nét buồn phảng phất.

Trước khi qua đời, Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Phan Thuyền đã để lại vài lời chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Theo đó, người đẹp có vẻ như đang tiếc nuối ước mơ còn dang dở, chưa thực hiện mong muốn xây dựng cuộc sống ở nước ngoài được. Những lời trăng trối đầy xót xa của người đẹp Phan Thuyền trước khi mất - Ảnh: FBNV Phan Thuyền có nhắc đến một “quyết định sai lầm” nào đó khiến cô phải đánh đổi những thứ cô yêu quý nhất, hơn cả tiền. Bởi vậy, nàng hậu chia sẻ mình đã rất suy sụp và không thể chấp nhận thực tế, không còn đủ sức để bước tiếp.

Người đẹp Bến Tre chia sẻ tâm trạng suy sụp thời gian gần đây - Ảnh: FBNV Cũng trong bài đăng này, Phan Thuyền đã gửi lời xin lỗi đến cha mẹ vì cô chưa thể báo hiếu cho ông bà. “1 đứa con gái đã từng rất bản lĩnh, mạnh mẽ, nhưng rất yếu đuối với những thứ không thể đánh mất!”, cô viết. Trong bài đăng, cô nàng còn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ vì chưa thể báo hiếu cho ông bà - Ảnh: FBNV Bên dưới bài đăng, có rất nhiều người thân quen lẫn fan hâm mộ bày tỏ sự đồng cảm và khuyên người đẹp hãy cố gắng vượt qua cú sốc tinh thần hiện tại. Tuy nhiên, Phan Thuyền không đáp trả bất kì một lời bình luận nào.

Bên dưới bài đăng, có rất nhiều người thân quen động viên người đẹp - Ảnh: FBNV Trước đó, vào chiều 24/3, trao đổi với Zing, bà Thu Trang - Phó BTC cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Nhân ái - xác nhận thông tin Phan Thuyền qua đời tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Cô hưởng dương 32 tuổi. Cáo phó của Phan Thuyền được gia đình công bố - Ảnh: FBNV Được biết sau khi qua đời tại TP.HCM, người đẹp sinh năm 1989 đã được gia đình đưa về quê nhà Bến Tre để tổ chức tang lễ. Theo mong muốn của gia đình, lễ viếng của Phan Thuyền không nhận phúng điếu. Vào ngày 25/03, lễ an táng của cô sẽ được cử hành ngay tại khuôn viên của gia đình.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng: Tôi không chịu nổi, gục luôn vào vai hành khách kế bên rồi ngất xỉu “Tôi nhớ lúc ấy tôi không thở được, người lạnh, mồ hôi ra nhiều lắm. Tiếp viên lập tức điện xuống sân bay, nhờ cho xe cấp cứu đợi sẵn rồi sơ cứu cho tôi. Họ chích thêm cho tôi một mũi thuốc gì đó rồi cho tôi thở oxy”, nghệ sĩ Tấn Hoàng kể lại.

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