Hậu bạo bệnh, nữ MC Diễm My chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với ung thư, yếu tố quan trọng nhất là gì?

Hậu trường 26/03/2021 13:35

“Những người bệnh như chúng ta cần hiểu rằng đây là cuộc chiến dài hơi”, nữ MC Vũ Diễm My chia sẻ về căn bệnh ung thư.

Những ngày qua, thông tin về nữ MC xinh đẹp Vũ Diễm My phát hiện bệnh ung thư khi vừa làm lễ dạm ngõ đã khiến bạn bè và đông đảo người yêu quý cô trên sóng truyền hình phải bất ngờ. Nữ MC Bản tin thời tiết nông vụ chia sẻ mình đã rất sốc. Đau lòng hơn là thời điểm phát hiện bệnh, nữ MC vừa làm lễ dạm ngõ.

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 Diễm My rất sốc khi biết mình bị ung thư - Ảnh: FBNV

Trong cả quá trình điều trị, mọi thông tin về tình trạng sức khỏe được Diễm My giữ kín. Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi vượt qua nhiều lần hóa trị, xạ trị đau đớn nhất cuộc đời, Diễm My đã chính thức rời xa cơn bạo bệnh. Trong một bài viết gần đây trên trang cá nhân, nữ MC đã gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người vì đã yêu thương và ủng hộ mình suốt thời gian qua.

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 Hậu bạo bệnh, nữ MC gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu thương và ủng hộ mình - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Diễm My còn trở lại với một tinh thần lạc quan, vui vẻ và chia sẻ cùng mọi người về kinh nghiệm chiến đấu với ung thư. Cô cho biết mình “đã phải trải qua 1 đoạn đường đầy gian khó với tiên lượng xấu, trước khi có được các tín hiệu tươi sáng diễn ra trong cơ thể mình như bây giờ”.

Nói về căn bệnh hiểm ác này, cô cho rằng tâm lý rất quan trọng, đóng vai trò 50% quyết định việc điều trị ung thư. Cô khuyên mọi người hãy thấu hiểu đây là một cuộc chiến dài hơi, không phải hết đợt này sẽ không tái phát đợt khác.

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 Hình ảnh của Diễm My trong quá trình chiến đấu với ung thư - Ảnh: FBNV

“Xác định cho mình một tư tưởng như vậy nên em không nghĩ đến bệnh tật mà luôn tâm niệm phải sống sao thật vui. Quan trọng không phải sống bao lâu mà là sống như thế nào cho ý nghĩa”, Diễm My trải lòng.

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 Mới đây, nữ MC xinh đẹp đã chia sẻ một bài viết dài về kinh nghiệm chiến đấu với ung thư - Ảnh: FBNV

Cụ thể, nữ MC đài VTV chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn ấy, cô đã tuân thủ mọi quy định của bác sĩ cũng như duy trì không gian sống và thói quen sinh hoạt tích cực như: Ăn uống lành mạnh, thanh lọc cơ thể, sử dụng thêm thực phẩm chức năng, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, viết nhật kí, tập thể dục… Đối với mỗi bí quyết, cô nàng MC xinh đẹp đều giải thích kĩ càng cho khán giả và đặc biệt là những người đang đối mặt với căn bệnh ung thư.

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 Bên dưới bài đăng, ai cũng cầu chúc cô nàng sẽ mau chóng bình phục và quay trở lại cuộc sống thường nhật - Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, Diễm My đã gửi lời chúc thân thương đến quý khán giả cũng như động viên mọi người hãy luôn cố gắng. Cô cũng không quên kêu gọi sự đóng góp kinh nghiệm từ những người từng trải, để có thể giúp đỡ nhiều hơn những người bệnh khác.

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