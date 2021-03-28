Mẹ trẻ có con bị phỏng nước sôi kinh hoàng được Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ: Chia sẻ tiền từ thiện với những hoàn cảnh khó khăn khác

Hậu trường 28/03/2021 16:55

Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã kêu gọi ủng hộ số tiền 200 triệu dành tặng cho một bé gái 3 tuổi bị bỏng nặng nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bất ngờ với hành động đẹp của người mẹ trẻ khi anh đến tận nơi trao số tiền.

Cách đây vài hôm, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải câu chuyện thương tâm của bé Quỳnh Anh (3 tuổi, Hải Phòng) bị bỏng nặng. Ngoài phần tự ủng hộ hơn 20 triệu, nam ca sĩ còn kêu gọi mọi người chung tay quyên góp để giúp đỡ gia đình khó khăn của bé.

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 Bé Quỳnh Anh bị phỏng nặng trong lúc nô đùa ở bếp - Ảnh: Báo Dân Việt 

Sau quá trình đứng ra nhận ủng hộ, mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đích thân đến viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để thăm hỏi và trao số tiền gần 200 triệu đồng cho bé Quỳnh Anh.

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 Ngoài phần tiền tự ủng hộ, nam ca sĩ còn đứng ra kêu gọi quyên góp cho hoàn cảnh của cháu bé này - Ảnh: FBNV

Chị Đào Thị Nguyệt (34 tuổi, mẹ bé Quỳnh Anh) kể lại tai nạn thương tâm ập đến với con gái chị cách đây hơn một tháng. Khi ấy, cháu bé đang nô đùa ở bếp thì không may bị nồi nước sôi rơi trúng. Khi ấy, toàn thân bé phồng rộp, tuột da, tứa máu. Sau khi kêu la quằn quại, bé Quỳnh Anh đã ngất lịm.

“Vì vết bỏng quá nặng nên sau khi sơ cứu ở bệnh viện tuyến tỉnh, con gái tôi được chuyển hẳn lên bệnh viện Bỏng Quốc gia. Bác sĩ chẩn đoán con bị bỏng độ 4, diện tích 35% cơ thể, nặng nhất phần tay, chân, sườn và bụng”, chị Nguyệt chia sẻ.

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 Được biết, gia đình của cháu bé gặp nạn rất khó khăn - Ảnh: FBNV

Sau hơn một tháng điều trị, trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bỏ, cấy ghép da, giờ đây sức khỏe của bé Quỳnh Anh đã dần ổn định.

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 Nam ca sĩ đã đích thân đến viện để trao số tiền mọi người ủng hộ cho bé - Ảnh: FBNV

Được biết, cuộc sống của gia đình chị Nguyệt phụ thuộc vào 3 sào ruộng nên thu nhập bấp bênh. Từ ngày con gái gặp nạn, kinh tế trong gia đình đổ lên vai anh chồng Nguyễn Đình Sơn (39 tuổi). Ngoài tiền viện phí được bảo hiểm chi trả, vợ chồng chị Nguyệt đã phải vay mượn số tiền trên 60 triệu đồng.

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 'Ông hoàng nhạc Việt' chia sẻ hành động đẹp của người mẹ trẻ  - Ảnh: FBNV

Khi nhận được số tiền quyên góp từ “ông hoàng nhạc Việt”, chị Nguyệt chia sẻ với nam ca sĩ rằng vì con gái chị hiện đã vượt qua cơn nguy kịch, nên chị muốn dành tặng khoản tiền còn dư cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn. Đàm Vĩnh Hưng thật sự rất cảm kích tấm lòng của người mẹ nghèo, nhưng anh vẫn quyết định trao đủ số tiền cho chị Nguyệt đúng như kế hoạch ban đầu, phần còn lại là tùy người mẹ này quyết định. “Mẹ của bé Quỳnh Anh bị phỏng rất là được nha cả nhà! Tốt bụng và không tham, không vơ hết vào phần mình!”, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

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