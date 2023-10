Streamer giàu nhất Việt Nam tiết lộ hành trình ‘cưa cẩm’ vợ kém 13 tuổi, Xoài Non ‘tố’ lại ngay loạt tật xấu của chồng đại gia sau 4 tháng kết hôn

Xemesis còn được biết đến với những nickname "streamer giàu nhất Việt Nam", "thiếu gia làng YouTuber",... bởi không chỉ là một streamer, anh còn là một doanh nhân có tiếng ở Sài Thành, hiện tại đang tiếp quản chuỗi cửa hàng xe mô-tô ''siêu to khổng lồ'' và salon ô tô của gia đình. Còn Xoài Non thì gây ấn tượng bởi nét đẹp như thiên thần, có nét lai Tây và cách nói chuyện rất duyên dáng.

Mới đây, cặp đôi đình đám trong làng Streamer Việt Nam - Nghiêm Minh Hiếu ( Xemesis ) và Phạm Thuỳ Trang (Xoài Non) có mặt tại chương trình Vợ Chồng Son tập 396. Ngay từ khi xuất hiện, cả hai khiến MC Hồng Vân - Quốc Thuận không khỏi xuýt xoa về độ đẹp đôi, đặc biệt là nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn của Xoài Non.

Cơ duyên Xemesis và Xoài Non gặp nhau là tại một sự kiện vào năm 2018. Mặc dù ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp của Xoài Non, nhưng anh chàng cũng chưa có động thái gì đặc biệt cho đến khi nhận được lời mời kết bạn của Xoài Non sau sự kiện.

Được biết, trước khi có cái kết ngọt ngào như hiện tại, chuyện tình cách nhau 13 tuổi giữa Xemesis và Xoài Non từng là đề tài bàn tán của cư dân mạng, thậm chí gặp không ít lời ra tiếng vào.

Đỉnh điểm là khi Xemesis biết tuổi thật của nàng hot girl, anh chàng gần như bị “sốc toàn tập”. “Em nhìn vợ em kiểu trưởng thành thì cứ nghĩ cũng đủ tuổi rồi. Hôm đấy em hỏi vợ bao nhiêu tuổi thì cổ nói 16, thì em bị đơ không biết nói gì luôn phải hỏi xin được xem chứng minh nhân dân vì không thể ngờ. Em nghĩ “kèo” này nó hơi “chua” rồi” - Xemesis hài hước nhắc lại. Dù vậy, nam streamer nổi tiếng đã phải vội vàng “hái” Xoài Non ngay khi cô nàng vừa tròn 18 tuổi, bằng một đám cưới bạc tỷ vào cuối năm 2020.

Xemesis chia sẻ về cảm xúc 'sốc toàn tập' khi biết vợ khi ấy chỉ mới 16 tuổi

Đám cưới hạnh phúc đó là kết quả của chuyện tình yêu rất đẹp của cặp đôi. Nếu Xemesis “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, thì với Xoài Non cô cũng chỉ mất 2 tháng là đã bị sự chân thành của đối phương làm cho “rung động”. Cô nàng tâm sự: “Thời điểm đó, có rất nhiều người đến tìm hiểu em nhưng họ cũng đi. Còn anh này, những lúc em cần sẽ luôn có ở bên. Trên mạng người ta hay nói chồng em lăng nhăng này nọ, nên lúc mới gặp thì em cũng hơi sợ. Sau một thời gian tìm hiểu, em thấy chồng mình không như những gì người ta nói, em mới mở lòng hơn và cho anh cơ hội, lúc này mới thấy chồng mình được, ngon”.

Điều khiến NSND Hồng Vân khá bất ngờ, là dù Xoài Non chỉ mới 18 tuổi, nhưng cách cô nàng suy nghĩ và trả lời câu hỏi lại rất chín chắn. Khi được hỏi những áp lực từ cộng đồng mạng vào chuyện tình cảm của cả hai ở thời điểm mới công khai quen nhau, Xoài Non cho biết, cặp đôi cũng không ảnh hưởng nhiều. Cô nàng đã hoạt động trên mạng xã hội một thời gian nên biết cách vượt qua những phản ứng trái chiều của cư dân mạng. Đến hiện tại, Xoài Non chắc chắn cuộc sống hôn nhân của cô thực sự rất viên mãn.

Xoài Non 'lầy' chẳng kém khi ngồi thụp xuống nền sân khấu để 'tố' vanh vách loạt tật xấu của chồng đại gia sau 4 tháng kết hôn

Mới kết hôn được 4 tháng nhưng Xemesis và Xoài Non không ngại ngần kể vanh vách loạt tật xấu của bạn đời. Ngoài những tật xấu của Xemesis khiến Xoài Non nhiều phen đau đầu như hay cọc mỗi khi đói, sống hơi bừa bộn thì anh chàng trong mắt bà xã luôn là một người chồng tuyệt vời. Không “nể tình” ông xã, Xoài Non ngồi thụp xuống sân khấu để tái hiện màn ăn vạ siêu đáng yêu của Xemesis khi ở nhà, khiến hai MC được trận cười nghiêng ngả.

Dù cả hai “tố” được rất nhiều tật xấu của nhau, nhưng khi được MC Quốc Thuận hỏi có muốn đối phương thay đổi không thì cả hai đều khẳng định không. Streamer Xemesis cho biết: “Em luôn tin tưởng là em không bao giờ muốn vợ thay đổi điều gì cả trừ cái đấy là điều tự nhiên. Bởi vì, em nghĩ đây là mình yêu, mình thương và mình muốn cưới người này cũng bởi vì chính là bản thân họ, thì cái tất nhiên cái điều tốt hay điều xấu của họ cũng là thứ mà khiến mình quyết định cưới người này, để kêu thay đổi điều gì đó thì em không bao giờ muốn”.

Xemesis và Xoài Non chia sẻ cả hai đã sẵn sàng có em bé dù đàng gái chỉ mới bước qua tuổi 18 được vài tháng

Nói về kế hoạch sắp tới, Xemesis và Xoài Non chia sẻ cả hai đã sẵn sàng có em bé dù đàng gái chỉ mới bước qua tuổi 18 được vài tháng. Điều này khiến hai MC không khỏi bất ngờ, vui vẻ gửi lời chúc phúc đến hai vợ chồng sớm được đón con đầu lòng như mong muốn.