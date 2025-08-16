Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Trưa 16/8, một cán bộ Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương cho biết, đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm nam du khách bị mất tích trong rừng khi đi tham quan.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đang huy động lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm kiếm nam thanh niên mất tích trong rừng khi tham quan.

Trước đó, vào chiều ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng) vào VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại trong khu vực Bống (điểm xa nhất và không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20km). Đến sáng 14/8, sau khi ngủ dậy anh Mạnh tự mình đi bộ tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ 3km).

Khi đi được khoảng 2km, anh Mạnh rẽ thăm quan khu vực động Sơn Cung. Tuy nhiên, ba lô nặng nên anh Mạnh để ba lô ở cửa động để đi vào động.

Đến chiều ngày 14/8, khi du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có ba lô bỏ lại và giấy tờ tùy thân cùng điện thoại nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm.

Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu - Ảnh 1
VQG Cúc Phương đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên mất tích trong rừng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, lực lượng kiểm lâm của vườn đã huy động tìm kiếm khu vực trong động, khu vực xung quanh đến 1h ngày 15/8 nhưng không có kết quả. Tiếp đó, ngày hôm sau nhiều lực lượng kiểm lâm, trung tâm du lịch được huy động chia nhiều mũi tìm kiếm sang cả khu vực tỉnh Hòa Bình (cũ) các điểm nghi ngờ nhưng vẫn không có kết quả.

Lãnh đạo VQG Cúc Phương nhận định có thể sau khi tham quan động quay ra thì cửa hang hình chữ V thấp và tối nên anh Mạnh nhìn thấy ánh sáng ở khu vực cổng trời (không phải cửa động-PV). Vì vậy nạn nhân đi theo hướng đó ra ngoài nhưng không tìm được đường quay lại nên bị lạc trong rừng.

Nam du khách tham quan rừng Cúc Phương rồi mất tích, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu - Ảnh 2
Trước khi mất tích, nam thanh niên ngủ lại trong Bống, khu vực có nhà xa nhất của vườn và không có sóng điện thoại - Ảnh: Báo Dân trí

Trước khi mất tích, nam thanh niên ngủ lại trong Bống, khu vực có nhà xa nhất của vườn và không có sóng điện thoại. VQG Cúc Phương cũng đã liên hệ với người nhà anh Mạnh. Trưa hôm qua (15/8), mẹ cùng người thân của nạn nhân đã có mặt tại đây để chờ tin tức.

VQG Cúc Phương cũng đang huy động hết lực lượng mở rộng tìm kiếm và nhờ chính quyền địa phương lân cận thông báo trên hệ thống loa phát thanh, cộng đồng mạng hỗ trợ để tìm kiếm anh Mạnh.

Được biết, VQG Cúc Phương có diện tích hơn 22.000 ha nằm trên diện tích 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ. Khu vực nạn nhân mất tích không có sóng điện thoại, internet…

