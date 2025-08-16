Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Đời sống 16/08/2025 11:31

Lập xưởng sản xuất trong thùng container, làm giả 1.000 tấn gas

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 16/8, Đạt, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Bá Vinh cùng 5 người khác bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hồi cuối tháng 7, sau thời gian theo dõi, các trinh sát Đội 2 - PC03 ập vào kiểm tra kho hàng ở đường Xuân Thới Sơn 35A, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ). Bên trong các thùng container, cảnh sát phát hiện 5 người đang sang chiết, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trái phép vào bình gas.

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas - Ảnh 1
Những bị can trong đường dây sang chiết gas giả - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan điều tra xác định, Đạt, Hiếu, Trung cầm đầu đường dây này. Họ khai, từ tháng 3 thuê kho bãi, mua container rỗng, lắp đặt hệ thống sang chiết, thuê nhân công nạp gas giả, mỗi ngày bán ra hàng trăm bình.

 

Đến nay, các bị can đã tiêu thụ khoảng 1.000 tấn gas ra thị trường, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nhiều kho hàng và nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ lượng lớn tang vật được dùng để làm giả 9 nhãn hiệu gas. Trong đó có 213 bình gas thành phẩm, hàng trăm vỏ bình, hàng trăm nghìn niêm màng co và tem chống hàng giả, cùng xe bồn chứa gas, máy bơm, máy khò...

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas - Ảnh 2Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas - Ảnh 3
Tang vật vụ án bị Công an TP HCM phát hiện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cơ quan điều tra xác định nhóm này và kho hàng trên không được cấp phép, không được các công ty gas chính hãng ủy quyền sản xuất, sang chiết; số niêm màng co, tem chống hàng giả đều là giả.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Sáng 16/8, Công an TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải làm một người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   làm giả 1.000 tấn gas sang chiết gas tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Hậu trường 42 phút trước
Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Thế giới 1 giờ 4 phút trước
Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Video 1 giờ 5 phút trước
Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Giật dây chuyền của du khách trên phố, tên cướp gặp ngay cao thủ truy đuổi rồi khống chế bằng đòn siết cổ

Giật dây chuyền của du khách trên phố, tên cướp gặp ngay cao thủ truy đuổi rồi khống chế bằng đòn siết cổ

Video 1 giờ 17 phút trước
Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Người đàn ông suýt "đứng tim" vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Người đàn ông suýt "đứng tim" vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Video 1 giờ 46 phút trước
Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Đời sống 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt

Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM