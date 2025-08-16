Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt

Đám cháy bùng phát lên dữ dội tại chợ thực phẩm nằm ven tỉnh lộ 844, thuộc xã Tràm Chim, huyện Tam Nông khiến khói lửa đỏ rực cả vùng trời.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 23h50 khuya 15/8, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp vẫn đang còn điều tra nguyên nhân của một vụ cháy lớn tại chợ thực phẩm Tam Nông.

Khoảng 22h20 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát lên dữ dội bên trong chợ thực phẩm Tam Nông thuộc xã Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (cũ), sau đó lan rất nhanh ra xung quanh. Người dân sống gần chợ cùng lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.

Một người dân nhà đối diện chợ cho biết đám cháy rất lớn, lan đến cửa hàng gas nên kèm theo nhiều tiếng nổ vang, gây khó khăn cho việc chữa cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an xã Tràm Chim đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã, cùng các phương tiện và trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do thời điểm nhận tin báo, đám cháy đã bùng phát lớn và các tài sản bên trong chủ yếu là vật liệu dễ cháy (kinh doanh tạp hóa, đồ nhựa...), đã gây thiệt hại cho 31 ki ốt. Trong đó, 10 ki ốt bị thiệt hại nặng. Mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chưa được xác định do chưa làm việc được với các chủ ki ốt.

Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hiện tại, Công an xã Tràm Chim tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, dập tắt các đám cháy còn âm ỉ để tránh tái phát, đồng thời bảo vệ hiện trường và làm việc với các hộ tiểu thương để thống kê thiệt hại.

