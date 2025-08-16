Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt

Đời sống 16/08/2025 09:27

Đám cháy bùng phát lên dữ dội tại chợ thực phẩm nằm ven tỉnh lộ 844, thuộc xã Tràm Chim, huyện Tam Nông khiến khói lửa đỏ rực cả vùng trời.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 23h50 khuya 15/8, các ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp vẫn đang còn điều tra nguyên nhân của một vụ cháy lớn tại chợ thực phẩm Tam Nông.

Khoảng 22h20 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát lên dữ dội bên trong chợ thực phẩm Tam Nông thuộc xã Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (cũ), sau đó lan rất nhanh ra xung quanh. Người dân sống gần chợ cùng lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.

Một người dân nhà đối diện chợ cho biết đám cháy rất lớn, lan đến cửa hàng gas nên kèm theo nhiều tiếng nổ vang, gây khó khăn cho việc chữa cháy.

Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt - Ảnh 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an xã Tràm Chim đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã, cùng các phương tiện và trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do thời điểm nhận tin báo, đám cháy đã bùng phát lớn và các tài sản bên trong chủ yếu là vật liệu dễ cháy (kinh doanh tạp hóa, đồ nhựa...), đã gây thiệt hại cho 31 ki ốt. Trong đó, 10 ki ốt bị thiệt hại nặng. Mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chưa được xác định do chưa làm việc được với các chủ ki ốt.

Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt - Ảnh 2Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt - Ảnh 3
Lực lượng chữa cháy tích cực dập lửa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hiện tại, Công an xã Tràm Chim tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, dập tắt các đám cháy còn âm ỉ để tránh tái phát, đồng thời bảo vệ hiện trường và làm việc với các hộ tiểu thương để thống kê thiệt hại.

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Khuya 15/8, tài xế xe ôm công nghệ bị hung thủ sát hại trong con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Hiện lực lượng công an đã bắt được kẻ gây án.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy lớn chợ thực phẩm Tam Nông cháy chợ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Đời sống 24 phút trước
Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Nghệ sĩ Phước Sang bị tái đột quỵ hôn mê, nhiều nghệ sĩ cầu nguyện bình an

Hậu trường 58 phút trước
Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt

Biển lửa cuồn cuộn bao trùm chợ thực phẩm Tam Nông, huy động 200 cán bộ, chiến sĩ để dập tắt

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 16/8/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 16/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 18/8/2025, rũ sạch vận đen, đón nhận cơ hội phát tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 18/8/2025, rũ sạch vận đen, đón nhận cơ hội phát tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 16/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, hứng trọn tinh hoa, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, hứng trọn tinh hoa, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, ĐẠI HỶ ĐẠI TÀI, 3 con giáp bất ngờ được Thần Tài lẫn Quý Nhân chiếu cố, Tài Lộc leo thang, gió thổi tiền vào túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, ĐẠI HỶ ĐẠI TÀI, 3 con giáp bất ngờ được Thần Tài lẫn Quý Nhân chiếu cố, Tài Lộc leo thang, gió thổi tiền vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Hà Nội: Sản phụ nặng 178kg không thể gây tê tủy sống vượt cạn thành công

Hà Nội: Sản phụ nặng 178kg không thể gây tê tủy sống vượt cạn thành công

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Danh tính chủ quán bún bị tố rửa tô bẩn qua loa bằng nước lã ở Huế

Danh tính chủ quán bún bị tố rửa tô bẩn qua loa bằng nước lã ở Huế

Xe máy ‘kẹp 3’ va chạm với ô tô, cô gái trẻ tử vong tại chỗ

Xe máy ‘kẹp 3’ va chạm với ô tô, cô gái trẻ tử vong tại chỗ

Người đàn ông sát hại 3 mẹ con rồi tẩu thoát, cháu nhỏ 5 tuổi tử vong

Người đàn ông sát hại 3 mẹ con rồi tẩu thoát, cháu nhỏ 5 tuổi tử vong