Bé gái 2 tuổi vặn ga khiến xe lao thẳng vào hàng rào sắt, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương

Đời sống 15/08/2025 17:04

Ngày 15/8, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh viện vừa cấp cứu cho một trường hợp chấn thương mắt, môi cằm do rồ xe tay ga.

Theo thông tin từ báo Công lý, bệnh viện tiếp nhận bé gái H.C.T. (26 tháng tuổi), ngụ xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, cách nhập viện 2h, mẹ chở trẻ ngồi phía trước trên xe tay ga, tới nhà mẹ xuống xe, chống tó xe, nhưng vẫn để xe nổ máy, trẻ vô tình “vịn” vào tay ga làm xe lao thẳng vào hàng rào cửa sắt phía trước.

Lúc này, mặt trẻ đập vào hàng rào, bụng ngực đập vào vô lăng trước. Sau va chạm, trẻ có vết thương vùng mắt, môi phức tạp, chảy máu nhiều, người nhà lập tức đưa trẻ nhập bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi nhập viện, trẻ tỉnh, tiếp xúc được, vẻ hốt hoảng, môi hồng, SpO2: 96%, chi ấm, mạch quay đều rõ 126 lần/phút, thở đều 32 lần/phút, HA: 100/60 mmHg, tim đều rõ 126 l/ph, phổi phế âm đều 2 bên, bụng mềm, gan lách không sờ chạm, cổ mềm.

Bé gái 2 tuổi vặn ga khiến xe lao thẳng vào hàng rào sắt, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương - Ảnh 1
Bệnh nhi chấn thương mắt, môi, dập phổi do rồ ga xe tay ga - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, tại bệnh viện, ghi nhận vết thương phức tạp mắt (T), rách mí dưới kích thước 2cmx2cm, mí trên 1cmx2cm, đang rỉ ít máu, rách môi dưới phải, kích thước 1cmx4cm. CT-scan đầu ngực bụng, may mắn không có tổn thương nhãn cầu, không có tổn thương nội sọ, có dập phổi trái ít, không có tổn thương nội tạng trong ổ bụng.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi có vết thương phức tạp vùng mắt trái, môi dưới phải, dập phổi trái, do tai nạn xe tay ga giờ thứ 2.

Ngay sau đó, bệnh nhi được cầm máu vết thương, tiêm huyết thanh kháng uốn ván, tiêm vaccine ngừa uốn ván, kháng sinh, giảm đau, rửa vết thương, khâu phục hồi vết thương mí mắt trái và mội dưới bên phải. Sau 5 ngày điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần, vết thương sạch khô, thị lực 2 mắt trẻ bình thường.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo, phụ huynh khi đi xe gắn máy chở con nhỏ, cần cột dây đai an toàn. Nếu chở con phía trước nên lót miếng đệm hoặc gối trên vô lăng để tránh tổn thương trẻ khi va chạm. Khi dừng xe, xuống xe phải tắt máy và đưa trẻ xuống xe, không được để trẻ trên xe và quên tắt máy xe, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

